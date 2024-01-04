أحمد زايد لـ"الشاهد": البيروقراطية ليست سيئة ولكننا نحن من أفسدناها

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن فكرة “الشللية البيروقراطية” جزء أساسي من الشكل التنظيمي للحداثة التي تقوم على الرشد والإعلام المنظم وعدم دخول الميول الشخصية، مشيرًا إلى أنهم أحيانا يقولون أن البيروقراطية سيئة لكنها ليست كذلك ولكننا نحن من أفسدناها.

وأضاف “زايد”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسات إذا تم إدارتها من خلال شلل العلاقات فيها تشبه العلاقة بين السيد وأتباعه، ونجدها في الجامعة وبعض الأساتذة يفرحون بسير الطلاب خلفهم ويكون سعيد بأنه من علمهم وهذه العلاقة أشبه بالعلاقة بين الولي والمريد ويفكر الطالب بعدها في تقليده.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.