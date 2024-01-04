أحمد زايد لـ"الشاهد": المصريون يسألون الإفتاء عن أشياء بسيطة فى حياتهم

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أنماط من التدين والوعظ الديني وتدفقات نتج عنها نوع من الحذر والخوف للشخصية المصرية.

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المصريين يسألون الإفتاء عن أشياء بسيطة في حياتهم.

وتابع: "لا نستطيع أن نقول إن الشخصية المصرية تفقد الثقة في نفسها، وإنما نستطيع أن نقول إن هذا النمط من التدين والوعظ الديني الذي عمل على عقول المصريين لفترة طويلة من الزمن امتدت أكثر من 30 سنة، والتدفقات الهائلة جدًا من الفتوى، والخلافات حول موضوعات حرام أم حلال، وفيما يقال بين أهل الوعظ حول الموضوعات المختلفة بما فيها فوائد البنوك والصحة والمرض، خلق عند الناس نوعا من الحذر والخوف للشخصية المصرية لربما يدخل النار، والناس البسطاء يعتبرون أن ذلك حاجة حقيقية، لأن رجل الدين لم يقل لهم إن رحمة الله واسعة وأن الإنسان عندما يخطئ ربنا تواب رحيم".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.