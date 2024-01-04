أحمد زايد لـ"الشاهد": يجب تعليم الأطفال التفكير والنقد من سن صغير

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حتى تكون الجمهورية الجديدة متواكبة مع الحداثة أمر يحتاج لوقت، مشيرً إلى أن الجمهورية الجديدة لابد أن يكون لها وثيقة أي نمط للدولة وماذا نقدم فيها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قدم عدة مقالات عن الدولة التنموية التشاركية وأن نتشارك النجاح ويكون المجتمع المدني جزء من الجمهورية الجديدة، وجزء كامل يكون قائمًا على تكوين العقل المصري على أسس تدفعه للعمل والابتكاء والتعددية.

وأكد أن ما يدفع العقل للتطرف هو أن يكون العقل ضيقًا وفيه فكرة من الدين وماعداها ليس صحيحًا ولذا لابد من الانفتاح.

وأوضح أنه يجب أن نعلم الأطفال التفكير والنقد من سن صغير وأنه نجعلهم يتحدثون، ونعلمهم فكرة الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أن بعض الدول العلوم الاجتماعية فيها مثل التاريخ والجغرافيا والاجتماع وعلم النفس، يكون هناك ورش عمل مع الأطفال تجعلهم يتفاعلون ويعرفون أن المسيحي جزء من الوطن وأن اختلاف الدين لا يؤدي لمشكلة وأن الفن جيدًا والموسيقى ويستمع للقرآن ويتعلم الفن ويكون لديه قدرة على الابداع.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.