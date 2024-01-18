​قبل معرض الكتاب 2024.. أجمل الروايات اليابانية التي يمكنك اقتنائها

يعد الخيال الياباني الشكل الأدبي الأكثر شعبية في الأدب المُترجم للإنجليزية، لهذا نقدم في التقرير التالي عددة روايات وقصص يابانية حازت على إعجاب القرأ والنقاد وفقًا لموقع الكتب penguin:

ما تبحث عنه موجود بالمكتبة لـ ميتشيكو أوياما

يعد هذا الكتاب الأكثر مبيعًا في اليابان، حيث يتميز بأجواء الدفء والبهجة، ويسلط الضوء على قوة الكتب ويمزج الكتابة عن الكلاسيكيات مع الأسلوب الذي يسهل الوصول إليه في الكثير من الروايات اليابانية الحديثة، وييعتمد الكتاب على توصيات للقراءة للأشخاص التي تقابلهم المشكلات في حياتهم في الرواية، وتأخذهم هذه الكتب إلى اتجاهات غير متوقعة، وهذا ليس كتابًا ساخرًا، ولكنه كتاب غارق في الإنسانية والحكمة، وهو من ترجمة أليسون واتس.

Mina's Matchbox لـ يوكو أوجاوا

أوجاوا ليس فقط واحدة من أشهر الكتاب اليابانيين، ولكنه أيضًا واحدة من أكثر الكتاب تنوعًا، حيث كتب روايات خيالية، وقصص عن الجريمة والقتل، كما كتبت حكايات عن الصداقة الساحرة، وغيرها، وتعد هذه الرواية أحدث أعمالها التي ظهرت باللغة الإنجليزية، وهي تمثل شيئًا مختلفًا، حيث تدور أحداثها حول التغيير الاجتماعي والحياة الأسرية التي تدور أحداثها في اليابان في السبعينيات، كما يدور الكتاب حول ألغاز الحياة، والرواية من ترجمة ستيفن سنايدر.

"البطريق للقصص اليابانية القصيرة لـ جاي روبين

"الحياة أمر خطير، كما تعلمون"، تقول إحدى شخصيات هذه المختارات، التي تعبر عن الرواية اليابانية من القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا، وهذه المجموعة، التي تضم مقدمة بقلم الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، تضم حكايات عن ساحرة جبلية، والسعي للانتقام في المصعد، وغيرها، والمجموعة القصصية من ترجمة عدد من المترجمين.

شرطة الذاكرة لـ يوكو أوجاوا

وحقق الكتاب نجاحًا نقديًا وتجاريًا هائلًا، حيث نُشر في اليابان منذ ما يقرب من 30 عامًا، وتدور أحداث الروايةThe Memory Police على جزيرة تختفي فييها الأشياء، جنبًا إلى جنب مع ذكرياتها، حيث تقوم الشرطة بالقضاء على كل آثار ما اختفى، فمن هم شرطة الذاكرة؟ السلطات؟ أشخاص أخرون؟ أنفسنا؟ تجمع هذه الرواية بين الفكرة الأورويلية نسبة لـ جورج أورويل، والحلم المظلم الذي يميز الأدب الياباني، والكتاب من ترجمة ستيفن سنايدر.

الغابة النرويجية بقلم هاروكي موراكامي 1987

تُعد هذه الرواية مكانًا رائعًا للبدء في قراءة هاروكي موراكامي، فإنها أحد أشهر الصادرات الأدبية اليابانية، ويعد هذا العمل أقل غرابة وإثارة للذهن مقارنة بأعمال الكاتب الأخرى، وفي الرواية يتعامل موراكامي مع القضايا الكبيرة، بما فيها من السلوك العنيف والانتحار والحزن، بلمسة خفيفة، ويعبر الراوي عن أن "الذاكرة شيء مضحك" والرواية من ترجمة جاي روبين.

رجال بلا نساء لـ هاروكي موراكامي

يقدم لنا الكتاب، مجموعة من القصص القصيرة صغيرة الحجم من كاتب اشتهر برواياته الطويلة، ويتناول موراكامي عددًا من الأشياء التي نعرفها من خلال كتبه الأخرى، مثل القطط، وموسيقى الجاز، وعلاقات الحب المضطربة، لكنه يتلاعب أيضًا بقصص أخرى مشهورة، من "تحول كافكا" إلى "ألف ليلة وليلة "، والرجال دون النساء في هذه القصص يشعرون بالحيرة، والنغمة العامة هي نغمة حزن، كما لو كانت القصص تحذرنا من مخاطر الحياة المنعزلة، والكتاب من ترجمة فيليب غابرييل وتيد جوسن.