منها روايات خيالية.. ماذا يقرأ الغرب في الأسبوع الأول من 2024؟

مع بداية العام الجديد، وأسبوع الاحتفال بعيد الميلاد حيث العطلات جاء هذا الأسبوع فرصة لمحبي القرأة، لتصفح الكتب والاستمتاع بقراءة كتبهم المفضلة، أو الذهاب وراء الكتب الأكثر مبيعًا في الغرب.

وعلى الرغم أنه هناك بعض عناوين الكتب تستمر في تصدر قوائم الأكثر مبيعًا، إلا أنه هناك عناوين تم إضافتها حديثًا، مثل كتاب The Boys in the Boat لدانيال جيمس براون، وهي رواية خيالية نُشرت في عام 2014، ولكن مع عرض الفيلم المقتبس عن الرواية، في نهاية ديسمبر، أعادت الكثير من الجمهور النظر في الرواية وقرأتها من جديد.

هذه القائمة التالية، تعتمد على أفضل مراكز الكتب في صحيفة USA Today؛ Publishers ،Weekly أعلى 10 بشكل عام؛ وقائمة الكتب الأكثر مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز سواء في قوائم الكتب الخيالية المطبوعة أوالإلكترونية المجمعة أو الكتب الواقعية، ومخطط امازون لأفضل الكتب.

الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

مازالت الكاتبة ريبيكا ياروس، تتصدر أعمالها الكتب قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، كما أعلنت أمازون، أنها تخطط لإطلاق مسلسل تلفزيوني يعتمد على أحدث رواياتها "الجناح الرابع".

Iron Flame لـ ريبيكا ياروس

وهى رواية للكاتبة التي حصدت إعجاب الكثير من الشباب لأعمالا التي تشتهر بين الجمهور والنقاد بنثرها الرومانسي المثير للذكريات والغني بالتفاصيل.

محكمة الشوك والورود لـ سارة ج. ماس

ووفقًا للرواية:"عندما تقتل الصيادة (فاير) البالغة من العمر تسعة عشر عامًا ذئبًا في الغابة، يصل مخلوق مرعب للمطالبة بالانتقام، بعد أن تم سحبها إلى أرض سحرية تسمع عنها فقط من الأساطير، تكتشف (فاير) أن آسرها ليس وحشًا حقًا، ولكنه أحد الجنيات القاتلة والخالدة التي حكمت عالمها ذات يوم تتكيف فاير مع منزلها الجديد، تتحول مشاعرها تجاه الجنية، من العداء الجليدي إلى شغف ناري.." وتمتزج كتابة سارة ج.ماس بين الرومانسية والمغامرة وتقاليد الجن في قراءة لا تُنسى.

"الأولاد في القارب" لـ دانييل جيمس براون

من أعماق الكساد تأتي قصة لا تقاوم حول التغلب على الصعاب وإيجاد الأمل في أكثر الأوقات يأسًا، فتدور الرواية حول تسعة فتيان من الطبقة العاملة من الغرب الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1936 في برلين، ووفقًا للكتاب: “لقد كان مسعى غير محتمل منذ البداية، مع فريق مكون من أبناء الحطابين وعمال أحواض بناء السفن والمزارعين، لم يكن من المتوقع أبدًا أن يهزم فريق جامعة واشنطن المكون من ثمانية مجاذيف فرق النخبة في الساحل الشرقي وبريطانيا العظمى، ومع ذلك فقد فعلوا ذلك، واستمروا في صدمة الجميع”.

القسم والشرف: مذكرات لـ ليز تشيني

يتناول الكتاب أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث انتهك دونالد ترامب والعديد من المحيطين به، من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين، قسمهم للدستور عمدًا، وتجاهلوا أحكام عشرات المحاكم، وتآمروا لإلغاء انتخابات قانونية، وأثاروا موجة من الغضب الشعبي، هجوم عنيف على مبنى الكابيتول، وشهدت الكاتبة ليز تشيني، وهي واحدة من المسؤولين الجمهوريين القلائل الذين اتخذوا موقفا ضد هؤلاء، وتروي في كتابها "القسم والشرف" قصة هذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر.

إضافة إلى الكتب “الرهان: قصة حطام السفينة” لديفيد جران، “قتلة زهرة القمر” لديفيد جران، “متجر بقالة السماء والأرض” لـ جيمس ماكبرايد، "المرأة التي بداخلي" لـ بريتني سبيرز، “دروس في الكيمياء” لبوني جارموس، “العادات الذرية” لـ جيمس كلير، “الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب” لـ ماثيو بيري.