من روايات خيالية لمذكرات مشاهير.. ماذا يقرأ الغرب مع بداية 2024؟

مع بداية 2024 حيث موسم الأعياد والعطلات وشراء الكتب وجلسات القراءة، ولهذا نلقي نظرة على الكتب التي حققت أعلى مبيعات خلال هذا الأسبوع.

ظلت بعض مبيعات الكتب مشابهة إلى حد كبير للأسابيع السابقة، مما يشير إلى أن الكثير من الأشخاص، أقبلوا على مجموعة من الكتب التي أصبحت الأكثر مبيعًا في كل من القوائم Publishers Weekly وUSA Today، وأمازون وغيرها

الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

حققت الكاتبة ريبيكا ياروس، شهرة واسعة بسبب انتشار روايتها الخيالية Fourth Wing في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، كما أعلنت أمازون، أنها تخطط لإطلاق مسلسل تلفزيوني يعتمد على أحدث رواياتها "الجناح الرابع"، وتشتهر الكاتبة بين المعجبين والنقاد بنثرها الرومانسي المثير للذكريات والغني بالتفاصيل.

متجر بقالة السماء والأرض لـ جيمس مكبرايد

يعدّ هذا الكتاب أحد الكتب المفضلة للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما وهو الكتاب الحائز على جائزة الكتاب الوطني The Good Lord Bird، وتدور الرواية عن أسرار البلدة الصغيرة والأشخاص الذين يحتفظون بها في عام 1972، عندما كان العمال في بوتستاون، بنسلفانيا يحفرون الأساسات لمشروع جديد، كان آخر شيء توقعوا العثور عليه هو هيكل عظمي في قاع البئر، فمن هو الهيكل العظمي وكيف وصل إلى هناك.

القسم والشرف لـ ليز تشيني

ووفقًا للكتاب: "ففي أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، انتهك دونالد ترامب والعديد من المحيطين به، من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين، قسمهم للدستور عمدًا، وتجاهلوا أحكام عشرات المحاكم، وتآمروا لإلغاء انتخابات قانونية، وأثاروا موجة من الغضب الشعبي، هجوم عنيف على مبنى الكابيتول، وشهدت الكاتبة ليز تشيني، وهي واحدة من المسؤولين الجمهوريين القلائل الذين اتخذوا موقفا ضد هؤلاء، وفي تابها "القسم والشرف" تروي قصة هذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر في تاريخ أمريكا.

قتلة زهرة القمر لـ ديفيد جران

يكشف الكتاب جريمة صادمة، وهو من الكتب المفضلة لدى عشاق روايات الإثارة والجريمة، حيث يتتبع الكتاب سلسلة من جرائم القتل في ولاية أوكلاهوما خلال عشرينات القرن العشرين، وذلك بعد اكتشاف النفط على أرضهم.

"المرأة التي بداخلي" لـ بريتني سبيرز

وصل كتاب "المرأة التي بداخلي"، لـ بريتني سبيرز، في المراكز الأولى لقوائم الكتب، وفي الكتاب تروي النجمة مذكراتها الجريئة، منذ طفولتها وحتى تفاصيل شهرتها ودخولها إلى عالم الفن.

كتاب The Exchange لـ جون جريشام

يحكي كتاب The Exchange: After The Firm حكاية ميتش وآبي ماكدير بعد أن كشفا جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس، ثم وفرا من البلاد؟ وتدور الرواية في أحداث مثيرة تتبع حكاية ميتش وآبي في مانهاتن.

كما أنه مازالت هذه الكتب تتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعًا، وهم كتاب "الرهان: قصة حطام السفينة والتمرد والقتل لـ ديفيد جران"، Iron Flame لريبيكا ياروس، دروس في الكيمياء لـ بوني جارموس، "لا يوجد تفكير: مذكرات طفل جبان" لـ جيف كين.