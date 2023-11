وصلت مبيعاتها 1.1 مليون دولار.. مذكرات بريتني سبيرز تنافس كتب رجال السياسة

حققت مذكرات النجمة الأمريكية بريتني سبيرز، التي تحمل بعنوان "The Woman in Me" ، مبيعات ضخمة على مدار أيام منذ صدورها رسميًا، وعلى الرغم من أنها باعت عددًا كبيرًا من النسخ، إلا أن مذكرات الأمير هاري لاتزال تتفوق على مبيعاتها.

ووصلت مبيعات مذكرات ملكة البوب ​​بريتني سبيرز The Woman in Me نحو 1.1 مليون نسخة رائعة في الأسبوع الأول من نشرها، ويعد هذا رقمًا فلكيًا بالنسبة الكتب المباعة حديثًا، ولكن كيف يمكن مقارنته بالمذكرات الأخرى خلال نصف العقد الماضي؟

ووفقًا لمجلة Publishers Weekly، فإن أرقام المبيعات تزداد عندما يكون للعنوان تأثير، ونستعرض في الصورة التالية رسمًا بيانيًا يوضح كتب المشاهير المنشورة منذ عام 2018 مع بيانات المبيعات المتاحة في الأسبوع الأول لها في الولايات المتحدة.

أرقام مبيعات كتب مذكرات المشاهير

كانت المذكرات الأسرع مبيعًا في الولايات المتحدة هي كتاب باراك أوباما، التي جاءت بعنوان "أرض الميعاد"، محققًا مبيعات تتفوق على مبيعات الأسبوع الأول قليلًا لدوق ساسكس.

فباعت مذكرات أوباما ما بعد الرئاسة رقمًا قياسيًا بلغ 890 ألف نسخة في أول 24 ساعة من نشرها وحدها، وكانت مذكرات ميشيل أوباما "Becoming" هي ثالث أسرع المذكرات مبيعا، تليها مذكرات سبيرز، ثم مذكرات النجمة جانيت مكوردي التي جاءت بعنوان صادم: "أنا سعيدة لموت أمى".

قائمة مبيعات مذكرات رجال السياسة

ووفقًا لموقع bookriot، فإن هذه البيانات لم يبحث في كل مذكرات المشاهير المنشورة على الإطلاق ولأن العثور على بيانات مبيعات الأسبوع الأول يمثل تحديًا.

ومع ذلك، فهو يوفر منافسة قوية جدًا، فإن تحقيق 1.1 مليون نسخة مباعة من كتاب تم طرحه خلال أسبوع، فإنه رقم بعيد عن القاعدة أو عن المتوسط، ويضع بريتني سبيرز في مرتبة عالية بين الشخصيات السياسية الكبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وصرحت سبيرز في بيان لها، مؤخرًا عن كتابها الجديد "المرأة التي بداخلي"، قائلة "إنني سكبت قلبي وروحي في مذكراتي، وأنا ممتنة لمعجبيني وقراءي في جميع أنحاء العالم لدعمهم الثابت لي".

في الأسبوع المقبل، من المقرر طرح مذكرات النجمة باربرا ستريساند المرتقبة بعنوان " اسمي باربرا" على رفوف المكتبات، فهل ستجد نفسها بين أهم عناوين الكتب خلال الفترة المقبلة؟