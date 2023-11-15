الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها مذكرات ماثيو بيري..جولة بين الكتب الأجنبية الأكثر مبيعا هذا الأسبوع

كتب
كتب

تتضمن الكتب الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع الكثير من الأسماء المألوفة، فلدينا كتابين من مذكرات المشاهير وهما مذكرات النجمة بريتني سبيرز، التي لا تزال موجودة بقوة في المركز الأول على جميع قوائم الكتب الأكثر مبيعًا، ومذكرات النجم الراحل ماثيو بيري، التي عادت إلى قوائم الكتب الأكثر مبيعًا بعد وفاته.

وفي التقرير التالي، نستعرض قائمة أفضل 10 مراكز في صحيفة وفقًا لعدة قوائم وهم USA Today؛ Publishers Weeklyوقائمة أفضل 10 كتب في صحيفة نيويورك تايمز، سواء في قوائم الكتب الخيالية أوالإلكترونية أو الكتب الواقعية، ومخطط أمازون للكتب الأكثر قراءة، بالإضافة إلى أفضل الكتب على موقع "إندي".

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من نيويورك تايمز إلى أمازون.. أحدث الكتب الأجنبية الأكثر مبيعا لهذا الأسبوع

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بعد رحيله الصادم.. ماذا يحكي ماثيو بيري في "الأصدقاء والعشّاق"؟

الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

حاز على المركز الأول في الكتب الأكثر مبيعًا كتاب  “المرأة التي بداخلي The Woman in Me”، الذي تروى فيه النجمة بريتني سبيرز مذكراتها.

وفي المركز الثاني جاء كتاب The Exchange: After the Firm، للكاتب جون جريشام.

ثم كتاب ضمت قوائم الأكثر مبيعًا كتاب "الجناح الرابع" من تأليف ريبيكا ياروس، حيث مازال يتصدر الكتاب الخيالي Fourth Wing في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، كما أعلنت أمازون يوم الاثنين أنها تخطط لإطلاق مسلسل تلفزيوني يعتمد على أحدث هذه الرواية الرومانسية.

وجاء في المركز التالي كتاب "قتلة زهرة القمر" Killers of the Flower Moon، للكاتب ديفيد جران.

وجاء في المركز التالي، كتاب "الأصدقاء والعشاق والشيء الرهيب" وهو عبارة عن مذكرات بقلم النجم الراحل ماثيو بيري، وقبل رحيله بعام، دوّن ماثيو بيري مذاكراته حول تجربته الشخصية وقصة حياته في هذا الكتاب، حيث يأخذنا نجم مسلسل friends، في رحلة عن كواليس نجاحه، وصراعه مع الإدمان في هذه المذكرات "الصريحة والمضحكة المظلمة... والمؤثرة"، حسبما وصفته صحيفة نيويورك تايمز.

كما تصدر كتاب "السر.. رواية جاك ريتشر" من تأليف لي تشايلد وأندرو تشايلد، قائمة الكتب الأكثر مبيعًت.

أيضًا جاء كتاب Dirty Thirty، ضمن قوائم الكتب الأكثر قراءة، والكتاب من تأليف جانيت إيفانوفيتش

وكتاب No Brainer، من مذكرات طفل جبان، من تأليف جيف كيني.

ومازال كتاب "دروس في الكيمياء" من تأليف  بوني جارموس، متصدرًا قوائم الكتب الأكثر مبيعًا.

كتاب الأصدقاء والعشاق ماثيو بيري بريتني سبيرز الكتب الأكثر مبيع ا

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