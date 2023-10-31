الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد رحيله الصادم.. ماذا يحكي ماثيو بيري في "الأصدقاء والعشّاق"؟

جريدة الدستور

وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد، نعى كثير من محبي الممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري رحيله عبر مواقع التواصل المختلفة.

فقد عُثر على ماثيو، صاحب شخصية "تشاندلر بينج" الشهيرة في مسلسل "فريندز"، متوفيًا غرقًا داخل منزله عن عمر يناهز 54 عامًا وعلى الرغم من تلقيه الإسعافات الأولية لإنعاش قلبه، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح وصعدت روحه إلى السماء.

وقبل رحيله بعام، دوّن ماثيو بيري مذاكراته حول تجربته الشخصية وقصة حياته في كتاب جاء بعنوان "الأصدقاء والعشاق والشئ الرهيب" ويأخذنا نجم مسلسل friends، في رحلة عن كواليس نجاحه، وصراعه مع الإدمان في هذه المذكرات "الصريحة والمضحكة المظلمة... والمؤثرة"، حسبما وصفته نيويورك تايمز.

txt

بعد وفاة ماثيو بيرى.. نصائح لتفادي السكتة القلبية

txt

"الحقائق الأربعون فى القضية الفلسطينية".. كتاب يوثق حقائق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى

الأصدقاء والعشاق والشيء الرهيب

من أجواء الكتاب يقول ماثيو بيري:"مرحبًا، اسمي ماثيو، رغم أنك قد تعرفني باسم آخر، أصدقائي يدعونني ماتي.. ويجب علّ أن أموت." 

هكذا تبدأ القصة المثيرة للممثل الشهير ماثيو بيري، حيث يأخذنا معه في رحلته من طموح الطفولة إلى الشهرة إلى الإدمان والتعافي في أعقاب مخاوف صحية تهدد حياته، قبل الزيارات المتكررة إلى المستشفى وفترات إعادة التأهيل.

يتذكر ماثيو، تفاصيل مهمة في حياته منذ أن كان بعمر 5 سنوات، حيث سافر من مونتريال إلى لوس أنجلوس، متنقلًا بين والديه المنفصلين.

ويحكي عن نفسه أيضًا، حينما كان عمره 14 عامًا وحينها كان نجم تنس مصنف على المستوى الوطني في كندا كما يكشف عن "ماثيو" البالغ من العمر 24 عامًا والذي حصل على دور مرغوب فيه كعضو رئيسي في فريق التمثيل، الذي أطلق لاحقًا عليه اسم "أصدقاء مثلنا" وأكثر من ذلك بكثير.

مذكرات ماثيو بيري

إنها قصة غير عادية لا يمكن لأحد سواه أن يرويها- وبطريقة صادقة ومرحة ومألوفة هو وحده الذي يستطيع أن يرويها يكشف ماثيو عن العائلة الممزقة التي ربته وتركته أيضًا وحيدًا، والرغبة التي قادته إلى الشهرة والفراغ بداخله الذي لا يمكن أن يملأه حتى عند تحقيق أعظم أحلامه.

كما يعرض الكتاب أيضًا تفاصيل "السلام" الذي وجده لاحقًا، ويحكي ماثيو بيري، كيف يشعر تجاه أصدقاءه في كل مكان، كما شارك القصص التي كانت مع زملائه والنجوم الآخرين الذين التقى بهم طول طريق حياته.

ويصور "ماثيو" في كتابه "الأصدقاء والعشاق" معركته التي استمرت طوال حياته في التعافي من الإدمان وما ترتب عليها على الرغم من امتلاكه لكل شيء على ما يبدو ويده الممتدة لأي شخص يناضل لأجل التعافي والسلام.

ماثيو بيري مسلسل فريندز الأصدقاء الادمان نيويورك تايمز

الأكثر قراءة

400 شهيد بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهدف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة