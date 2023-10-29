الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد وفاة ماثيو بيرى.. نصائح لتفادي السكتة القلبية

ماثيو بيرى
ماثيو بيرى

رحل عن عالمنا اليوم الممثل الأمريكي ماثيو بيري، إثر تعرضه لـ السكتة القلبية وتصدر خبر وفاته تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وتوفى الممثل الأمريكي ماثيو بيري، نجم مسلسل Friends عن عمر يناهز 54 عامًا غرقًا في جاكوزي داخل منزله بولاية لوس أنجلوس، إثر تعرضه لـ السكتة القلبية، وفقًا لمصادر صحيفة ديلي ميل البريطانية.

سبب وفاة ماثيو بيري

وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شىء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.

تزامنًا مع وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري إثر تعرضه لـ السكتة القلبية، نرصد لكم في هذا التقرير جميع التفاصيل والمعلومات للوقاية من أجل الحذر من السكتة القلبية، لحمايتك وحماية أسرتك من أعراض السكتة القلبية وفقًا لموقع "verywellhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

نصائح من أجل الحذر من السكتة القلبية

تتعدد طرق الوقاية من السكتة القلبية، ومن خلال التقرير الآتي سنقوم بعرض أهم وأبرز طرق الوقاية من السكتة القلبية:

بعد وفاة ماثيو بيرى.. نصائح من أجل الحذر من السكتة القلبية

1 - السيطرة على معدلات سكر وكوليسترول الدم: ينبغي على مرضى ارتفاع كوليسترول الدم والسكري فحص الدم بصورة منتظمة للتأكد من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

2 - الابتعاد عن التوتر والقلق: يزيد التوتر والقلق من فرص حدوث النوبات القلبية، لذا ينصح باتباع تقنيات الاسترخاء والابتعاد عن التوتر والضغط، والاستعانة بالعائلة والأصدقاء في تخفيف معدلات القلق.

3 - المحافظة على وزن صحي: يرتفع معدل الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية عند أصحاب الوزن المرتفع والذين يعانون من السمنة أكثر من غيرهم، حيث يمثل الوزن الزائد حملًا أكبر على القلب والأوعية الدموية، لذا يوصى بالحفاظ على وزن الجسم 

4 - ممارسة الرياضة: تقدم الرياضة الكثير من الفوائد للجسم، حيث تساعد الممارسة المنتظمة على خفض ضغط الدم، والتخلص من السمنة والوزن الزائد، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

بعد وفاة ماثيو بيرى.. نصائح من أجل الحذر من السكتة القلبية
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بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

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