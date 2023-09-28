المخدرات والشريان التاجى.. 6 حالات تؤدى للسكتة القلبية المفاجئة 

يحتفي العالم، غدًا الجمعة، باليوم العالمي للقلب، حيث يتعرض العديد من الأشخاص للوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك لعدة أسباب مثل ارتفاع ضغط الدم، أو سوء إدارة نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو التدخين، أو السمنة، أو اتباع نمط حياة غير مستقر، تلك جميعها أمراض مصاحبة تزيد من خطر السكتة القلبية المفاجئة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، نقدّم من خلال هذه السطور الحالات التي قد تؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة بحسب موقع Times of India:

اختلالات الكهرباء في الجسم

تنظم المعادن الأساسية المعروفة باسم الإلكتروليتات وظائف الجسم المتنوعة، بما في ذلك إيقاع القلب، ويمكن أن تؤدي المستويات الشاذة من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

وكذلك الأفراد الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو الذين يتناولون أدوية محددة يكونون عرضة بشكل خاص لاختلال توازن الكهرباء بالجسم، ويمكن مراقبة وإدارة مستويات الإلكتروليت من خلال التعديلات الغذائية والأدوية.

السكري

يمكن لمرض السكري، خاصة عند عدم السيطرة عليه بشكل جيد، أن يضعف الأوعية الدموية والأعصاب التي تشرف على وظائف القلب، وبهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان التاجي، وضعف الأعصاب، مما يؤثر على معدل ضربات القلب، وزيادة خطر السكتة القلبية المفاجئة، وتعد إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال من خلال نمط حياة صحي، والأدوية، والفحوصات الروتينية أمرًا محوريًا للحد من هذه المخاطر.

تعاطي المخدرات

يمكن أن يؤدي استهلاك المواد وخاصة المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامين إلى عدم انتظام ضربات القلب وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، كما يمكن لهذه المواد أن تعطل النظام الكهربائي للقلب، مما يؤدي إلى عواقب مميتة حتى بالنسبة للأفراد الذين لا يعانون من أي مشاكل سابقة في القلب.

مرض الشريان التاجي

يطلق عليه تصلب الشرايين أو مرض شرايين القلب، وتنشأ هذه الحالة عندما تصبح الشرايين التي تزود القلب بالدم متضيقة أو مسدودة بسبب تراكم الرواسب الدهنية بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول، والحد من تدفق الدم، ويمكن أن تؤدي هذه الانسدادات إلى نوبات قلبية، وعدم انتظام ضربات القلب، وفي النهاية توقف القلب المفاجئ إن تحديد وإدارة مرض الشريان التاجي في الوقت المناسب من خلال تعديلات نمط الحياة والأدوية والإجراءات مثل رأب الأوعية الدموية فقد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب يزعج الأنماط الكهربائية المعتادة للقلب، مما يسبب ضربات قلب غير طبيعية، والرجفان البطيني الذي يتميز بنبضات قلب فوضوية وغير فعالة، كما هو عدم انتظام ضربات القلب السائد المرتبط بالسكتة القلبية المفاجئة، ومراقبة إيقاعات القلب من خلال أجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة تنظيم ضربات القلب، إلى جانب الأدوية، يمكن أن تساعد في إدارة عدم انتظام ضربات القلب وتجنب حوادث القلب.

تاريخ العائلة

يمكن للتاريخ العائلي للسكتة القلبية المفاجئة أو حالات قلبية معينة أن يزيد من خطر إصابة الفرد بالسكتة القلبية المفاجئة، حيث تؤثر الميول الوراثية على تطور حالات مثل CAD، وعدم انتظام ضربات القلب، واعتلال عضلة القلب، ويمكن أن يقدم التحليل والاستشارة الوراثية رؤى قيمة حول القابليات العائلية، مما يتيح اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من احتمالية السكتة القلبية المفاجئة.