السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال.. العلامات والأعراض التحذيرية

يعد توقف القلب المفاجئ عند الأطفال أمرًا نادرًا، وغالبًا ما يكون هناك عيوب خلقية في القلب أو مشكلات وراثية معرضة للخطر، يمكن أن يكون فقدان الوعي المفاجئ، والتعب، وعدم الراحة في الصدر، والتنفس غير المنتظم، أو الإغماء أثناء النشاط البدني علامات منبهة لسكتة قلبية ويجب اعتبارها حالة طبية طارئة.

وفقًا لموقع “hindustantimes”، قد يعاني الطفل الصغير من خفقان في صدره، قد يعانون من صعوبة في التنفس ، أو الشعور بالخمول ، أو برودة أطرافهم، لذا يجب أن يعيش الأطفال أسلوب حياة نشطًا - الخروج للعب وممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية المناسبة للحفاظ على صحة القلب الجيدة، كما يجب على الآباء التأكد من فحص قلب طفلهم بحثًا عن أي تشوهات.

هل من الممكن أن يُصاب الطفل السليم بالسكتة القلبية المفاجئة؟

“السكتة القلبية أو التوقف المفاجئ لضرب القلب”، أمر نادر الحدوث عند الأطفال، وقد يُنظر إلى السكتة القلبية على أنها حدث نهائي في المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من أمراض القلب المعقدة أو الالتهابات الشديدة، ومع ذلك، فإن السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال الأصحاء على ما يبدو هي الأكثر شيوعًا بسبب مشاكل ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب.

ينبض القلب بشكل طبيعي بإيقاع متزامن أثناء ضخ الدم، لذا يمكن أن تتسبب الإيقاعات غير الطبيعية في ضربات القلب بسرعة شديدة، أو ببطء شديد، وكلاهما يقلل من ضخ الدم الفعال إلى الجسم وحتى لعضلة القلب.

علامات التحذير وأعراض السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال

الفقدان المفاجئ للوعي، خاصة إذا كان متكررًا، وإذا كان مرتبطًا بمجهود، فقد يكون أول علامة تحذير على أن الطفل يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، لذا خفقان القلب هو إدراك غير طبيعي وغير مريح لضربات قلب المرء وعادة ما يكون سريعًا للغاية، أو بطء معدل ضربات القلب، قد يشكو الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4-5 سنوات من خفقان القلب أو شعور غريب في صدرهم، وقد يعاني الأطفال الأصغر سنًا الذين يعانون من اضطرابات في النظم من صعوبة في التنفس والخمول والأطراف الباردة.

ويجب على الآباء توخي الحذر من الأعراض مثل الفقدان المفاجئ للوعي، والتعب الشديد، وعدم الراحة في الصدر، والتنفس السريع أو غير المنتظم ، والإغماء أثناء النشاط البدني، التعرف في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات الفورية، بما في ذلك الاتصال بخدمات الطوارئ وبدء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا تم تدريبه.

لمنع السكتة القلبية عند الأطفال: