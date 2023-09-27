الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للقلب.. كيف تكتشف الإصابة بنوبة قلبية حادة وما أعراضها؟

الإصابة بنوبة قلبية
الإصابة بنوبة قلبية

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة يجب معالجتها على الفور لأنها يمكن أن تصبح قاتلة، تحدث النوبة القلبية عندما تتراكم الترسبات في الشرايين وتؤدي إلى انسدادها، عندما تتمزق هذه اللوحة، تتشكل جلطة دموية تسبب نوبة قلبية، ونتيجة لذلك لا يصل الدم والأكسجين إلى القلب ويبدأ حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لعضلات القلب ويصبح مميتًا.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب هم أكثر عرضة لمثل هذه الأحداث القلبية، أولئك الذين يعيشون نمط حياة غير صحي ويعانون من مشاكل مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والسكري قد يكونوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

أعراض النوبة القلبية ألم الصدر والضيق وعدم الراحة والتعب والعرق البارد وحرقة المعدة والغثيان وضيق التنفس، في بعض الأحيان تكون النوبات القلبية صامتة، ويمكن أن تبدو الأعراض مثل ألم في عضلات القلب أو ألم في الفك أو الذراع أو الجزء العلوي من الظهر، أو التعب أو عسر الهضم.

لا ينبغي تجاهل أي إزعاج أو أعراض من هذا القبيل، ويجب على المرء التوجه إلى الطوارئ في المستشفى على الفور.

بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للقلب هناك طريقتان يمكن من خلالهما معرفة ما إذا كنت يتعاني من نوبة قلبية:

تخطيط كهربية القلب


يتم إجراء مخطط كهربية القلب (EKG) فور وصولك إلى المستشفى، يسجل الإشارة الكهربائية من القلب ويمكنه اكتشاف الأزمة القلبية، لا تظهر جميع النوبات القلبية في مخطط كهربية القلب الأول، يمكن أن يُظهر مخطط كهربية القلب (ECG) أيضًا دليلاً على نوبة قلبية سابقة.

الأشعة السينية


اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية للصدر أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أيضًا التوصية بإجراء اختبار الإجهاد الذي يمكن أن يساعد طبيبك في تحديد مقدار الضرر الذي لحق بقلبك.

نوبة قلبية أعراض النوبة القلبية اليوم العالمي للقلب تخطيط كهربية القلب الأشعة السينية

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