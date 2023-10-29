الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

الممثل الأمريكي ماثيو
الممثل الأمريكي ماثيو بيري

تصدر الممثل الأمريكي ماثيو بيرين منصات البحث المختلفة عبر مواقع الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك عقب العثور عليه ميتًا في منزله.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري، حيث تم العثور عليه متوفيًا في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.

بطل مسلسل "فريندز".. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري بعد تصدره الترند

واشتهر الممثل الأمريكي ماثيو بيري  بدوره في مسلسل "فريندز" Friends الكوميدي التليفزيوني الأمريكي الشهير في التسعينيات.

بطل مسلسل "فريندز".. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري بعد تصدره الترند

ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية، تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري، حيث تم العثور عليه متوفيًا داخل حوض "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.

بطل مسلسل "فريندز".. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري بعد تصدره الترند

وبحسب التقارير العالمية عثر على جثة النجم الراحل ميتًا وحيدًا في منزله الكائن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس السبت، حيث إنه وبحسب تقارير أولية فإن ماثيو توفي غرقًا في الجاكوزي الخاص به في منزله حيث كان بمفرده ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وباشرت الجهات الرسمية التحقيق حول أسباب وفاة نجم مسلسل فريندز، وأكدت التحقيقات عدم  العثور على مخدرات بجانبه، لا سيما أن الفنان الراحل عانى من الإدمان لسنوات طويلة، ولا يوجد أي شبهات أخرى حول تعرضه للقتل إو إقدامه على إنهاء حياته بنفسه.

بطل مسلسل "فريندز".. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري بعد تصدره الترند
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