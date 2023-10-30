"الحقائق الأربعون فى القضية الفلسطينية".. كتاب يوثق حقائق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى

كتاب الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية هو كتاب من تأليف الكاتب والأكاديمي الفلسطيني الدكتور محسن محمد صالح، صدر عام 2002، ويتناول تاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى يومنا هذا.

الحقائق الأربعون هي مجموعة من الحقائق التاريخية والسياسية التي يطرحها الكاتب لفهم القضية الفلسطينية بشكل أفضل.

وتشمل هذه الحقائق:

-أن فلسطين كانت وطنًا للشعب الفلسطيني منذ آلاف السنين.

-أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة هو احتلال غير شرعي.

-أن الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات واسعة لحقوقه الإنسانية.

-أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



أقسام الكتاب

الكتاب منقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: يتناول تاريخ فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي، بينما القسم الثاني: يتناول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وأما القسم الثالث: يتناول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، والقسم الرابع: يتناول حل الدولتين كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يتميز كتاب "الحقائق الأربعون" بأسلوبه الواضح والمباشر، يعتمد الكاتب على الحقائق التاريخية والوثائق الرسمية لإثبات وجهة نظره، كما يسعى الكتاب إلى إزالة الغموض عن القضية الفلسطينية، وتقديمها بشكل واضح ومبسط.



الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حظي كتاب "الحقائق الأربعون" باهتمام كبير من قبل الرأي العام الفلسطيني والعربي، وقد ساهم الكتاب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

يعد كتاب "الحقائق الأربعون" من أهم الكتب التي تناولت القضية الفلسطينية، ويقدم نظرة شاملة وموضوعية للقضية، ويقدم مجموعة من الحقائق التاريخية والسياسية التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.



كتاب يدعم القضية الفلسطينية

يتناول كتاب "الحقائق الأربعون" تاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، ويقدم الكتاب مجموعة من الحقائق التاريخية والسياسية التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

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