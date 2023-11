من نيويورك تايمز إلى أمازون.. أحدث الكتب الأجنبية الأكثر مبيعا لهذا الأسبوع

من الصعب اقتحام قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، إذا لم يكن الكاتب مشهورًا بالفعل، أو أحداث العمل مثيرة للجدل، وهذا ينطبق على أكثر الكتب ادراجًا في عدة قوائم للكتب الأكثر مبيعًا، بحيث يصبح الكتاب أكثر مبيعًا أى رقم 1 في عدد من دور النشر المختلفة.

ولهذا نلقي نظرة على الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا خلال هذا الأسبوع وفقًا لموقع" bookriot"

وتعتمد هذه الكتب الأكثر مبيعًا على بيانات أفضل الكتب في صحيفة USA Today؛ وقائمة Publishers Weekly لأعلى الكتب مبيعًا، وقائمة أفضل كتب في صحيفة نيويورك تايمز، سواء في قوائم الكتب الخيالية المطبوعة أو الإلكترونية، ومعدل أمازون، والكتب الأكثر مبيعًا في Indie.

الكتب الموجودة في جميع قوائم الكتب الأكثر مبيعًا:

قتلة زهرة القمر لـ ديفيد جران

ويدور الكتاب حول جريمة صادمة، وهو من الكتب المفضلة لدى عشاق روايات الإثارة والجريمة، حيث يتتبع الكتاب سلسلة من جرائم القتل في ولاية أوكلاهوما خلال عشرينات القرن العشرين، وذلك بعد اكتشاف النفط على أرضهم.

كتاب الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

تعد الكاتبة ريبيكا ياروس، مؤلفة ناجحة بشكل مذهل، حيث يظهر كتابها الخيالي Fourth Wing في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، كما أعلنت أمازون يوم الاثنين أنها تخطط لإطلاق مسلسل تلفزيوني يعتمد على أحدث رواياتها الخيالية "الجناح الرابع"، وتشتهر الكاتبة بين المعجبين والنقاد بنثرها الرومانسي المثير للذكريات والغني بالتفاصيل.

كتاب The Exchange لـ جون جريشام

يروي كتاب The Exchange: After The Firm حكاية ميتش وآبي ماكدير بعد أن كشفا جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس، ثم وفرا من البلاد؟ وتدور الرواية في أحداث مثيرة تتبع حكاية ميتش وآبي في مانهاتن.

كتاب بركول: معركة أمريكية ضد الفاشية لـ راشيل مادو

وكتاب Prequel: An American Fight Against Fascism، هو الكتاب الأكثر مبيعًا على نيويورك تايمز، وفيه الكاتبة راشيل مادو تتبع النضال من أجل الحفاظ على الديمقراطية الأمريكية، حيث تعود إلى أحداث الحرب العالمية الثانية.

دروس في الكيمياء لـ بوني جارموس

وتدور الرواية حول الكيميائية إليزابيث زوت، فهي ليست امرأة عادية، فهى ترى أنه لا يوجد شيء اسمه بالأساس "امرأة عادية"، وفي أوائل الستينيات، كان فريقها المكون من الذكور في معهد هاستينجز للأبحاث يتخذ وجهة نظر غير علمية تمامًا عن المساواة، ومنها ينطلق الكتاب في طرح مفاهيم النسوية من خلال عالمة الكيمياء.