الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بطعم الفلامنكو".. قائمة بالكتب الأكثر مبيعًا في المكتبات المصرية خلال سبتمبر

الكتب الأكثر مبيعًا
الكتب الأكثر مبيعًا

أعلنت المكتبات المصرية عن قوائمها للكتب الأكثر مبيعًا والتي تنوّعت ما بين الكتب المترجمة والسيرة الذاتية والتاريخية.

في التقرير التالي، تستعرض “الدستور” قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في المكتبات المصرية خلال شهر سبتمبر.

txt

صدور النسخة العربية من "أنقذ القطة" لـ بليك سنايدر قريبًا

txt

"عن الكتابة: مذكرات الحرفة".. قراءة في الكتاب الأكثر مبيعًا لـ ستيفن كينج

 

مكتبة تنمية 

وفي قائمتها للكتب الأكثر مبيعًا تصدرت هذه الأعمال: كتاب أنقذ القطة، كيف نحافظ على سلامة عقولنا للكاتبة "أليف شافاك"، أسفارا مدينة الطين للكاتب الكويتي الحاصل على جائزة البوكر العربية "سعود السنعوسي"، كتاب ألف ليلة وليلة من كتابة وتحقيق الدكتور محسن مهدي، الحياة بعد الستين للكاتب محمود الشنواني، سينما الهموم الشخصية للكاتب والروائي، علاء خالد، كتاب ماريو وأبو العباس وكتاب البحث عن السعادة للكاتبة ريم بسيوني، ورواية عشر نساء.

مكتبة الشروق

ومن قائمة الكتب العامة الأكثر مبيعًا في  مكتبات الشروق خلال الأسبوع الماضي: الدحيح للكاتب طاهر المعتز بالله، صحوة المحكومين في مصر الحديثة من رعايا إلى مواطنين (1798 - 2011) لمحمود حسين، مذكرات يهودي مصري لألبير آرييه، السعي للعدالة لـخالد فهمي، قهوة صباحية مع النفس لنشوى صلاح، علاقات خطرة لمحمد طه، القتل للمبتدئين لأحمد مراد، ممتلئ بالفراغ للكاتب عماد رشاد عثمان، جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم، معجزة الصباح، صالح نفسك لدكتور هبة يس، دليل النجاة للدكتور أحمد أبو الوفا، محاط بالمرضى النفسيين لتوماس إيكسون، لأ بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه، ذكر شرقي منقرض للدكتور محمد طه، البحث عن السعادة للكاتبة ريم بسيوني، ملفات سرية من داخل العيادة النفسية لدكتورة أسماء علاء الدين، أوراق كرومر لـ إيفيلين بارينج.

الدار المصرية اللبنانية

أما عن الدار المصرية اللبنانية فجاء الأكثر مبيعًا كالتالي: مذكرات عزة فهمي: أحلام لا تنتهي، السرعة القصوى صفر لأشرف العشماوي، رضا لنهى داود، ناعومي وأخواتها لهشام الخشن، إنسان بعد التحديث لشريف عرفة، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران،، خدام برائحة المسك لعبير حامد، جثتان والثالثة عند قدمى لنهى داود، قارئ الجثث لسيدنى سميث، والسعادة الواقعية لـ شريف عرفة.

الكتب التاريخية ريم بسيوني نهضة مصر مكتبة الشروق الكتب الأكثر مبيع ا كتاب ألف ليلة وليلة مكتبة تنمية

مواد متعلقة

ياسر قطامش يستعرض "ظرفاء القرن العشرين" ببيت وسيلة

صدر حديثا| «ماذا عن الرجال؟».. تحديات الذكورة فى العصر الحديث

أبرزهم ريم بسيوني.. تفاصيل مشاركة "نهضة مصر" في معرض الإسكندرية للكتاب

صفاء النجار: مصر لديها عدد كبير من المبدعين فى كل المجالات

الأمريكية الأكثر مبيعًا كولين هوفر: الكتب تغير مجرى الحياة

الملك على قيد الحياة.. مارتن لوثر يبعث من جديد على مجلة TIME

مع زيادة أسعار «البراندات».. من أين يبتاع المصريين ملابس العيد؟

منهم مؤلفة "هارى بوتر".. أغنى 5 كُتّاب فى العالم

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

النائب العام يستقبل المستشار نبيل صادق

"الداخلية" تصدر بيانًا مهمًا بشأن السيارات المتروكة فى الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل