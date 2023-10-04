"بطعم الفلامنكو".. قائمة بالكتب الأكثر مبيعًا في المكتبات المصرية خلال سبتمبر

أعلنت المكتبات المصرية عن قوائمها للكتب الأكثر مبيعًا والتي تنوّعت ما بين الكتب المترجمة والسيرة الذاتية والتاريخية.

في التقرير التالي، تستعرض “الدستور” قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في المكتبات المصرية خلال شهر سبتمبر.

مكتبة تنمية

وفي قائمتها للكتب الأكثر مبيعًا تصدرت هذه الأعمال: كتاب أنقذ القطة، كيف نحافظ على سلامة عقولنا للكاتبة "أليف شافاك"، أسفارا مدينة الطين للكاتب الكويتي الحاصل على جائزة البوكر العربية "سعود السنعوسي"، كتاب ألف ليلة وليلة من كتابة وتحقيق الدكتور محسن مهدي، الحياة بعد الستين للكاتب محمود الشنواني، سينما الهموم الشخصية للكاتب والروائي، علاء خالد، كتاب ماريو وأبو العباس وكتاب البحث عن السعادة للكاتبة ريم بسيوني، ورواية عشر نساء.

مكتبة الشروق

ومن قائمة الكتب العامة الأكثر مبيعًا في مكتبات الشروق خلال الأسبوع الماضي: الدحيح للكاتب طاهر المعتز بالله، صحوة المحكومين في مصر الحديثة من رعايا إلى مواطنين (1798 - 2011) لمحمود حسين، مذكرات يهودي مصري لألبير آرييه، السعي للعدالة لـخالد فهمي، قهوة صباحية مع النفس لنشوى صلاح، علاقات خطرة لمحمد طه، القتل للمبتدئين لأحمد مراد، ممتلئ بالفراغ للكاتب عماد رشاد عثمان، جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم، معجزة الصباح، صالح نفسك لدكتور هبة يس، دليل النجاة للدكتور أحمد أبو الوفا، محاط بالمرضى النفسيين لتوماس إيكسون، لأ بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه، ذكر شرقي منقرض للدكتور محمد طه، البحث عن السعادة للكاتبة ريم بسيوني، ملفات سرية من داخل العيادة النفسية لدكتورة أسماء علاء الدين، أوراق كرومر لـ إيفيلين بارينج.

الدار المصرية اللبنانية

أما عن الدار المصرية اللبنانية فجاء الأكثر مبيعًا كالتالي: مذكرات عزة فهمي: أحلام لا تنتهي، السرعة القصوى صفر لأشرف العشماوي، رضا لنهى داود، ناعومي وأخواتها لهشام الخشن، إنسان بعد التحديث لشريف عرفة، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران،، خدام برائحة المسك لعبير حامد، جثتان والثالثة عند قدمى لنهى داود، قارئ الجثث لسيدنى سميث، والسعادة الواقعية لـ شريف عرفة.