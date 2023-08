"عن الكتابة: مذكرات الحرفة".. قراءة في الكتاب الأكثر مبيعًا لـ ستيفن كينج

يعد كتاب "عن الكتابة: مذكرات الحرفة"- On Writing: A Memoir of the Craft، للكاتب ستيفن كينج، من الكتب المفيدة لأي كاتب طموح، فقد حازت هذه المذكرات على إعجاب الكثير من القراء والنقاد، لمشاركة الكاتب خبراته وعاداته ومعتقداته التي شكلته وعمله.

كما يشتمل الكتاب الأدوات الأساسية لمهنة الكتابة، التي يجب أن يمتلكها كل كاتب، وتستند نصائح "ستيفن كينج" إلى ذكرياته الحية منذ الطفولة وحتى ظهوره ككاتب، ومن حياته المهنية التي بدأ الكفاح بها في وقت مبكر وحتى الحادثه التي تعرض لها وجعلته شخص شبه ميت في عام 1999، وكيف حفز ارتباطه بالكتابة على القدرة على التعافي والحياة.

وبالنظر إلى فيلم The Shawshank Redemption وهو الفيلم الأعلى تقييمًا على موقع الأفلام IMDb، قد يتفاجأ البعض حينما يعلم أنه من أهم الأفلام التي قدمتها هوليود منذ حوالي 15 عامًا، أن قصته تستند إلى رواية للكاتب "ستيفن كينج".

كما قد يتفاجأ البعض ببعض الأعمال الشهيرة التي يقف وراءها ستيفن كينج، من الأعمال الخيالية مثل مسلسل The Dark Tower إلى الأعمال الدرامية العاطفية مثل The Green Mile، حتى لو كان كينج اشتهر بكتابة الرعب، بل أن معظم أعمال جاءت في "أدب الرعب" إلا أنه استطاع بحرفة الكتابة أن يتلون ليكتب في شتى المجالتات.

ستيفن كينج، هو الكاتب صاحب الإنتاج الغزير، أكثر من 60 كتابًا وأكثر من 200 قصة قصيرة بيع منها أكثر من 400 مليون نسخة، مما جعله أحد أفضل الكتاب مبيعًا، كما تم تحويل الكثير من قصصه إلى أفلام ومسلسلات وبرامج تلفزيونية وغيرها.

3 دروس يمكنك تعلمها من مذكرات ستيفن كينج

إذا كنت تريد أن تكون كاتبًا أيضًا، فإن كتاب King's On Writing: A Memoir of the Craft يقدم مزيجًا مثاليًا من الإلهام والمشورة، نصفها تمثل مذكرات الكاتب، والنصف الأخر نصائح حول الحرفة.

ومن أهم الدروس والنصائح التي قدمها "كينج" للكتاب المبتدئين، أولها هو "تظاهر بالرفض وكأنك في لعبة ثم استمر في اللعب جولة بعد جولة حتى تستطيع الفوز".

أما النصيحة الثانية الذي يجب أن يتعلمه الكاتب أن "الظروف وصيغة المبني للمجهول تجعل صوت الكاتب ضعيفًا، لذا تجنبها حيثما أمكنك ذلك"، وفي النصيحة الثالثة، يقول كينج: "طالما أنك تقرأ كثيرًا وتكتب كثيرًا، فإن رحلة كتابتك ستنجح في النهاية".

الدرس الأول: تعامل مع فكرة الرفض كـ لعبة

رحلة ستيفن كينج كانت رحلة مليئة بالمثابرة والكثير من الإصرار، فقد كان محظوظًا أن والدته شجعته على البدء في الكتابة في سن السادسة فقط، وأخبرته أن قصته الأصلية الأولى كانت جيدة بما يكفي لتكون موجودة في "كتاب"، ودفعت له أيضًا أول دولار له مقابل القصص الأربع التالية التي كتبها، فكان هذا التشجيع والثناء والأرباح المبكرة محورية في حياته، لكنها حسبما يروي كانت الوحيدة التي حصل عليها.

وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، لم يتلق كينج ردود فعل إيجابية، بل تلقى ملاحظات رفض صريحة على عمليات إرسال قصته إلى المجلات ودور النشر، فكثيرون قالوا له كلمات مثل: "لا" أو "ليس العمل جيدًا بما فيه الكفاية"، وحتى لا يفقد "كينج" حماسه، تعامل مع الرفض كلعبة، وقام بتثبيت مسمار على حائطه، ثم قام بتثبيت كل قسيمة رفض تأتيه عليه.

واعتبر "كينج" أن كل رفض تالي يعني أنه لا يزال في اللعبة، وهي كانت بمثابة دعوة له لمواصلة "اللعب"، وفي النهاية، بعدما جمع الكثير من هذه القسائم سقط مسماره من الحائط، فأرفق به مسمارًا أكبر واستمر في العمل.

وبمرور الوقت، أصبحت حالات الرفض أقل وأكثر اعتدالًا، فبدأ الناس في إعطائه ملاحظات مفيدة، استمر في تعليقها على الحائط، درسًا بعد درس، ومنها استمر في التحسن، وحتى عام 1974 فقط، أي بعد 20 عامًا من الكتابة، حقق "ستيفن كينج" نجاحًا كبيرًا عندما بيعت حقوق النشر لدار نشر كاري بمبلغ 400 ألف دولار.

تجنب صيغة المبني للمجهول في كتابتك

بصفتك كاتبًا ناشئًا، فإن أحد أسهل الدروس التي يجب اتباعها، أن تلتزم بالكتابة بمسار كلمات واضحة لتحقيق نتيجة معينة، سواء كان ذلك للتعليم أو للإلهام أو للترفيه، فاحذف صوتك المبني للمجهول وظروفك.

اقرأ كثيرًا.. واكتب كثيرًا

أهم جزء في تحقيق أي شيء هو الاستمرارية، خاصة عندما يكون هذا "الشيء" هواية، لا يمكنك تسمية نفسك عداء إذا لم تكن تجري، لذلك، فإن الجزء الرئيسي للنجاح ككاتب هو الاستمرار في الكتابة، "اكتب كثيرًا"، يوصي كينج في كتابه، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو، اختر مكانًا ووقتًا محددين، وحاول إنتاج ما لا يقل عن 1000 كلمة يوميًا، ستة أيام في الأسبوع، ولا يهم إذا كانت الكتابة جيدة أم لا، من المهم أن تنتج.

يقول كينج إن النصف الآخر من الكتابة، يجب من خلال دراسة ما يكتبه الآخرون، وهذا يتطلب القراءة باستمرا، فإن "كينج" يحمل كتابًا أينما ذهب، ويشير إلى أنه يقرأ حوالي 80 كتابًا سنويًا، على الرغم من كونه قارئًا بطيئًا.

فستساعدك دراسة كتابات الآخرين على تكوين ذوقك وأسلوبك الفريد، وستعلمك ما هي الكتابة الجيدة وما هي الكتابة السيئة، وكذلك كيف يستخدم الكتاب الآخرون أدوات اللغة والقصص، من القواعد والإيقاع إلى الشخصية والمؤامرة.