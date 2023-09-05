صدور النسخة العربية من "أنقذ القطة" لـ بليك سنايدر قريبًا

أعلنت دار الكرمة للنشر، عن صدور النسخة العربية لكتاب "أنقذ القطة" لـ بليك سنايدر، قريبًا، ومن ترجمة: غادة عبد العال.

وقالت دار الكرمة للنشر عن الكتاب، إنه منذ أكثر من 15 عامًا، يستخدم كُتَّاب السيناريو في جميع أنحاء العالم هذا الكتاب الأكثر مبيعًا، ففي هذا الكتاب الكاشف والصريح - والفكه - يروي بليك سنايدر كل شيء عن كواليس صناعة الأفلام.

كتاب «أنقذ القطة»

«أنقذ القطة» واحدة من القواعد التي ستجعل أفكارك أكثر قابلية للتسويق، والسيناريو الخاص بك أكثر قبولًا. ويتضمن الكتاب كذلك:

القوانين السبعة الثابتة للسيناريو.

التصنيفات العشرة لأي فيلم جرى إنتاجه على الإطلاق، ولماذا هي مهمة للسيناريو الخاص بك.

كتابة السيناريو المثالي لرسم أربعين مشهدًا للصراع والتغيير العاطفي.

كيفية العودة إلى المسار الصحيح بقواعد ناجحة لإصلاح النص.

وهذا الدليل يكشف الأسرار التي لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها، والتي يرويها واحد من أنجح كُتَّاب السيناريو المخضرمين في أمريكا، الذي أثبت أنه يمكنك بيع السيناريو الخاص بك إذا كان بإمكانك إنقاذ القطة.

عن المؤلف بليك سنايدر

بدأ بليك سنايدر مسيرته المهنية في عمر الثامنة، حيث عمل مُعلِّقًا مع والده، كين سنايدر المنتج التلفزيوني الحائز على جائزة إيمي.

بوصفه «واحدًا من أكثر كُتَّاب السيناريو نجاحًا في هوليوود»، بدأ بليك مسيرته المهنية بالكتابة لأحد مسلسلات ديزني التلفزيونية، قبل أن يتفرغ بصورة كاملة لكتابة نصوص السيناريو الاستكشافية، وفي فترة قصيرة، ذاع صيته المهني وكُتب عنه الكثير في الصحافة المهنية.

باع بليك عددًا كبيرًا من النصوص الأصلية إلى الاستوديوهات الكبيرة، بما في ذلك مبيعات لنصوص سينمائية بقيمة مليونَي دولار (واحد منها لستيفن سبيلبرج)، وأُنتج فيلمان من تأليفه.

نُشر كتابه «أنقِذ القطة» في مايو 2005، وصدرت منه حتى الآن أكثر من ثلاثين طبعة، وأصبح كتابًا مرجعيًّا معروفًا، صارت طريقته في بناء السيناريو ووصاياه العملية مثار نقاش وجدل في أوساط صناع السينما. قدَّم عديدًا من المحاضرات في كتابة السيناريو التي لاقت إقبالًا منقطع النظير في العديد من مراكز صناعة السينما في أمريكا والصين وأوروبا، إلى جانب سلسلة من الورش المهنية التي قدَّمها في لوس أنجلوس.

عاش بليك سنايدر في بفرلي هيلز في كاليفورنيا حتى وفاته عام 2009.

عن المترجمة غادة عبد العال

هي مدونة وكاتبة وسيناريست، تخرجت في كلية الصيدلة، حقَّق كتابها الأول «عايزة أتجوز» نجاحًا كبيرًا وتُرجم إلى عدة لغات، وحصلت عنه على جائزة «بوير» الإيطالية بوصفها إحدى الكاتبات اللاتي تقرِّب كتاباتهن بين الشرق والغرب.

درست غادة عبد العال كتابة السيناريو وكتبت للتلفزيون مسلسلات ناجحة مثل: «عايزة أتجوز»، الذي حصلت عنه على جائزة أحسن سيناريو لعمل تلفزيوني كوميدي من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عام ٢٠١٠، و«إمبراطورية مين» و«البحث عن علا».

وتدرِّس غادة حاليًّا كتابة السيناريو والكتابة الإبداعية في عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والعالمية.