السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد تصدرها قوائم الأكثر مبيعًا.. تفاصيل رواية "هولى" لكاتب الرعب ستيفن كينج

ستيفن كينج
ستيفن كينج

بعد أكثر من 50 عامًا من مسيرته المهنية، حقق خلالها ستيفن كينج نجاحًا كبيرًا، أصدر روائي الرعب والتشويق الشهير كتابه الأحدث “هولي”، في 5 سبتمبر، وسرعان ما احتل المركز الأول في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على موقع أمازون.

تتبع هولي شخصية هولي جيبني، التي ظهرت لأول مرة في رواية "السيد مرسيدس" عام 2014 وظهرت منذ ذلك الحين في العديد من أعمال كينج، بما في ذلك رواية 2020 القصيرةIf It Bleeds. 

يتبع الكتاب الجديد المحققة وهي تحاول فك سلسلة من حالات الاختفاء الغامضة في بلدة صغيرة في الغرب الأوسط. 

بينما تعاونت الشخصية مع بيل هودجز في أعمال سابقة، وأصبحت هولي بمفردها تمامًا هذه المرة، وتسعى لفك ألغاز جريمة وحشية فيما تتعامل مع عالم يبدو أنه يتفكك من حولها.  

ستيفن كينج: الذكاء الاصطناعي لا يستطيع كتابة أي شيء

رواية هولي

في مقابلة حديثة مع مجلة "رولينج ستون"، قال كينج إنه انجذب إلى تطوير قصة أخرى لشخصية هولي لأنه شعر أن هناك المزيد لاستكشافه من خلال التشنجات اللاإرادية وغرابة الأطوار. 

وتابع كينج: أنا أحبها كثيرًا لأنها مزيج غريب من انعدام الأمن والوسواس القهري والقدرة على التحري، أردت حقًا أن أرى ما الذي تنوي فعله، لم أستطع أن أترك هولي جيبني تذهب أبدًا، كان من المفترض أن تكون شخصية في السيد مرسيدس.  

في حين أن الكثير من أعمال كينج تجري في عالم خارق للطبيعة، فإن كتاب المؤلف الجديد يتركز في الحاضر، مع الشخصيات التي تتعامل مع كوفيد، والدة هولي التي تنكر كوفيد تستسلم في النهاية للمرض. 

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"عن الكتابة: مذكرات الحرفة".. قراءة في الكتاب الأكثر مبيعًا لـ ستيفن كينج

موضوعات خارقة للطبيعة

في حين أن الكتاب لا يزال يحتوي على موضوعات خارقة للطبيعة (مثل الأساتذة أكلة لحوم البشر والأشياء التي تتصادم في الليل).

بالطبع، سيتعين على القراء أن يلتهموا الكتاب لمعرفة الدور الذي يلعبه كوفيد في حبكة الرواية، لكن الناشر سكريبنر يؤكد للقراء أن الكتاب لا يزال يحتوي على كل العناصر المألوفة لكلاسيكيات ستيفن كينج. 

وجاء في وصف الكتاب: في رواية كينج الجديدة، تقف هولي بمفردها، وتواجه زوجًا من الخصوم الفاسدين والمتخفين ببراعة على نحو لا يمكن تصوره. وسوف يكون من المستحيل تقريبًا اكتشاف ما يعتزمون فعله: فهم أذكياء، وصبورون، ولا يرحمون. يجب على هولي أن تستجمع كل مواهبها الهائلة لتتفوق في التفكير والتغلب على الأساتذة الملتويين بشكل صادم في هذه التحفة الفنية الجديدة المرعبة.

ستيفن كينج رواية هولي روائي الرعب ستيفن كينج هولي الأكثر مبيعا كاتب الرعب تولي

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