الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ستيفن كينج: الذكاء الاصطناعي لا يستطيع كتابة أي شيء

ستيفن كينج
ستيفن كينج

يشرح كاتب الرعب الشهير ستيفن كينح لمجلة "رولينج ستون" سبب عدم خوفه من حلول الذكاء الاصطناعي محل الكتّاب، فبينما كان كينج متعاطفًا مع مخاوف كتاب السيناريو بشأن الذكاء الاصطناعي، فإنه في النهاية لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قادر على كتابة أي شيء. وبمقارنة النصوص التي كتبها الإنسان مع نصوص الذكاء الاصطناعي، رفض كينج نصوص الذكاء الاصطناعي باعتبارها أقل جودة بشكل ملحوظ. 

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"عن الكتابة: مذكرات الحرفة".. قراءة في الكتاب الأكثر مبيعًا لـ ستيفن كينج

◘ كاتب الرعب ستيفن كينج 

وشهد كينج تحويل العديد من رواياته وقصصه القصيرة إلى أفلام، بما في ذلك الكلاسيكيات مثل The Shining وCarrie وStand by Me. في هذا العام فقط، تم إطلاق فيلم الرعب The Boogeyman، استنادًا إلى قصته القصيرة، إضافة إلى فيلمين قصيرين يعتمدان على قصصه. ومن المعروف أيضًا أنه يشارك أفكاره بانتظام حول الكتابة وقد نشر كتابًا كاملاً عن نصائح الكتابة بعنوان "عن الكتابة: مذكرات الحرفة".

اهتم كتاب السيناريو بشكل خاص بالذكاء الاصطناعي منذ أن أصدرت نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) اقتراحًا جديدًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في النصوص، فقد صرحت بأنها لا ترغب في أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على الكتاب أو اعتماداتهم، ولن يتم اعتبار أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي"  مادة أدبية أو مصدرًا، ولكن يمكن استخدامها كأداة في إنشاء النصوص البرمجية.

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◘ مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

مع ذلك، فإن الخوف الذي وصفه كينج لا يزال قائما، حيث سيحل الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف محل بعض الكتاب، لكن رأي كينج يبدو أكثر تفاؤلا، فهو يرى أن افتقار الذكاء الاصطناعي إلى الوعي يمنعه من تحقيق نفس الأهداف التي يستطيع الإنسان تحقيقها. قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على التقاط العناصر الأساسية لعمل فني لكنه لا يستطيع تقديم قصة بطريقة أصيلة.

يمكن لآراء مثل آراء ستيفن كينج أن تكون مفعمة بالأمل للكتاب. ونظرًا لاستمرار إضراب الكتاب لأكثر من 4 أشهر، فإن الكتّاب القلقين بشأن المدفوعات المتبقية لديهم بالفعل الكثير للتفاوض بشأنه، وسيتعين عليهم القيام بذلك أكثر في المستقبل إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في عملية استحواذ على عملهم. 

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