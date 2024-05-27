الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزن" يقتل "تاجر الدقهلية".. أراد خلعها للزواج منها فمات على يد أبيها

القتل
القتل

لقى تاجر موبيليا في العقد الخامس من العمر بمنطة المنزلة، مصرعه بطعنة نافذة سددها له جاره، خلال مشاجرة مع ابنة المتهم؛ بسبب محاولات الضحية إرغامها على رفع قضية خلع ضد زوجها المسجون والزواج منه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة المنزلة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد إبراهيم محمد البياع، ويبلغ من العمر 48 عامًا، تاجر موبيليا، مصابًا بطعنة نافذة - توفي على إثرها - ادعاء تعد من آخر.

تفاصيل الواقعة

ونتقل ضباط وحدة مباحث القسم على الفور لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وجارته؛ بسبب محاولاته إرغامها على رفع قضية خلع ضد زوجها المسجون والزواج منه، فهددته بالانتحار وأحضرت سلاح أبيض "سكين" وأحدثت إصابة بنفسها، وعند حضور والدها اعتقد بأن الضحية تعدى عليها، فاستل "السكين" وطعنه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى ضبط المتهم، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة. 

المنزلة الجديدة محافظة الدقهلية الدقهلية مستشفي المنصوره الدولى المباحث الجنائية

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