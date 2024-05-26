الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة سيدة صدمتها سيارة على الطريق السريع بالمنصورة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أصيبت سيدة في محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة ونزيف بالمخ بعدما صدمتها سيارة نصف نقل أثناء عبورها طريق المنصورة الدائري أمام مسجد الفرج ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحفظت الشرطة على السيارة المتسببة في الحادث.

 

‏تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود ‏بلاغ من شرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام مسجد الفرج على طريق المنصورة الدائري وجود سيدة مصابة.

 

 
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين قيام سيارة نصف نقل بالاصطدام بسيدة أثناء عبورها الطريق وتبين  أنها تدعي  «أنهار سامى السيد عبد العزيز، 39 سنة، كفر سرنجة مركز ميت غمر» وتبين إصابتها بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج  وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارىء الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم التحفظ على السيارة بمعرفة الشرطة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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المنصورة الطريق السريع محافظة الدقهلية الدقهلية طريق المنصورة الدائري

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