السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي المنصورة ومدينة السادات للتعاون في مجال التدريب

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقّع الدكتور شريف يوسف خاطر،  رئيس جامعة المنصورة، اليوم، برتوكول تعاون مع الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات للتعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي خاصةً في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب والتمريض في المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة. 
 

جاء ذلك على هامش انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

 

وصرح الدكتور شريف يوسف خاطر، بأن البروتوكول يأتي  في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات، موضحا أن جامعة المنصورة تمتلك إمكانيات مادية وبشرية هائلة فضلا عن توافر الكوادر الطبية المتميزة وتضم 10 من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والتي تقدم خدمات طبية وتدريبية وبحث  متميز وتحظي بسمعة عالمية، مشيرًا أن البرتوكول يأتي في إطار إثراء العلمية التعليمية والبحث العلمي و تحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب كلية الطب البشرى والتمريض، في المجالات التطبيقية والبحثية وتدريب الطلاب، لتحقيق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية في مصر.

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة برتوكول تعاون

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