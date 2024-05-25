مصرع لص أثناء شروعه في سرقة مسكن بالدقهلية

لقى لص مصرعه وذلك حال ضبطه أثناء شروعه بسرقة مسكن مسنة بمنطقة أرض الجمال بنطاق مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية،وتمكن صاحبة المسكن بمعاونة نجلها من ضبطه وتقييده بحزام يرتديه المجني وأثناء محاولته الهرب سقط على جسم صلب مما تسبب فى إصابته بجرح ردي ووفاته بعد نقله الى المستشفى.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوى، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بتمكن عدد من الأهالي من ضبط لص بمنطقة أرض الجمال"دائرة المركز".



تفاصيل الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام كلا من:"عزيزة.م.ع.ا"،70 عاما، ربة منزل، ونجلها "مصطفى.ر.ح"،41 عاما، عامل، ويقيمان منطقة أرض الجمال، بضبط "محمد.أ.ع"،وشهرته "شندي"، 41عاما، عاطل ومقيم منطقة الحوال بمساعدة الأهالي حال محاولته الشروع فى سرقة مسكنهما وقيام الثاني بتكبيل يديه بواسطة حزام خاص بالمتهم وقيام بعض الأهالي بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي.

بسؤال المتهم اقر بمحاولته سرقة المسكن الخاص بهما وضبطه، وإصابته بجرح ردي بفروة الرأس وأنه حال محاولته الهرب خشية ضبطه تعثرت قدماه وسقط ارضا على جسم صلب مما تسبب فى حدوث إصاباته.

وبسؤال شاهدى الواقعة كلا من:"محمد.ح.م"، موظف، و"أحمد.م.ع"، 34 عاما، طبيب ويقيمان بذات العنوان أنهما شاهدا المبلغ الثاني حال قيامه بضبط المتهم وقيامه بتكبيل يديه وأثناء تحرير محضر بالواقعة شعر المتهم بحالة إعياء شديد جرى نقله على إثرها الى مستشفى السنبلاوين العام ووفاته عقب وصوله.

وأكد تقرير مفتش الصحة وصول المتهم فى حالة عامة سيئة ووجود هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مما تسبب فى وفاته.