بالأسماء.. 4 مصابين في حادث تصادم على طريق أبو القراميط بالدقهلية

أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارة بمركبة "توك توك" على طريق أبو القراميط بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أبو القراميط، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان الحادث وبالفحص تبيَّن إصابة كلا من:

1- محمود يحيي رمضان (٣٩ سنة) مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالذراع الأيسر.

2- علي محمد الباز (٤٧ سنة) مُصاب بكدمات متفرقه بالجسم وجرح بفروة الرأس.

3- حمد طلبة أحمد (٤٤ سنة) مُصاب بكسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرفه بالجسم.

4- رأفت بنهان أحمد (٥٠ سنة) مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس.

وتم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين؛ لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطِرَت النيابة العامة للتحقيق.