محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم "صكوك الطعام"

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة على هامش افتتاح مسجد الحاج زكي الهواري بمركز ميت سلسيل، استلام دفعة جديدة من لحوم "صكوك الطعام" بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، مقدمة من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن وزير الأوقاف، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

وأوضح "مختار" أن إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن للدقهلية من لحوم "صكوك الطعام" 65 طنًا تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في نطاق المحافظة.

ووجَّه المحافظ بتوزيع لحوم "صكوك الطعام" على مستحقيها وتوصيلها إلى منازلهم اكرامًا وتكريمًا لهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمَّن "مختار" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم وشنط المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

جانب من استلام دفعة جديدة من لحوم "صكوك الطعام" بالدقهلية