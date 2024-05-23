محافظ الدقهلية: تفعيل عمل إدارات المراجعة والحوكمة الداخلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعًا لوكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة وذلك بحضور مسؤولي إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة وبمديريات الخدمات.

واستعرض "مختار" خلال الاجتماع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة والحوكمة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة تختص بالقيام بمهام التفتيش المالي والإداري وتحليل التقارير تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام وجميع مقدرات الدولة.

ووجَّه "مختار" بأهمية قيام مديري المديريات بتقديم بيان حالة لجميع العاملين بادارة المراجعة والحوكمة لديها مع مراعاة الدقة في تسجيل البيانات واستيفاء البيانات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وتطبيقها بكل دقة وشفافية وحزم.

كما وجَّه "مختار" لضرورة تفعيل عمل إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة الداخلية بجميع المديريات والقطاعات تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة والالتزام بمدونة السلوك، الوظيفي وتعليمات السلطة المختصة.

وشدد مختار، على ضرورة إعداد خطة مرور سنوية لإدارة المراجعة والحوكمة في كل مديرية للمرور على كل القطاعات التابعة للمديرية، وإعداد تقارير شهرية للمرور ونتائجها وإخطار المحافظة بها لإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وفي ذات السياق أكد "مختار" أن الدولة حريصة دائمًا على تحقيق مبدأ الشفافية في جميع ممارسات العمل التنفيذي بكل القطاعات على مستوى المحافظة وكل ذلك يستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين عملًا على تحقيق إرضاء المواطنين.