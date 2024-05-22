محافظ الدقهلية: رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تواصل أعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظة برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.



مختار: لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع

وأوضح مختار، أن لجان المرور تتابع سير العمل بالمصانع للوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة، مضيفًا أن المحافظة رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف مختار، أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

من جانبه، أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم التنسيق مع خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة، وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة وأبوالمكارم علي بإدارة الرصد، حيث قامت لجنة التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بالمنزلة، حيث تم الاطلاع على كافة مراحل العمل بالمصنع ضمانا لحسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن، والتأكد من مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

وقد وجه المحافظ، الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية؛ لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.