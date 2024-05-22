الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص - آرشيفية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجامعة تجاه المنصورة.

جرى الدفع بخمس سيارات إسعاف وقوة من مباحث المديرية وإدارة المرور، وتبين انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجامعة تجاه المنصورة وإصابة عشر أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

إصابة 13 فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكي في الدقهلية

وأصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق طناح المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي، على طريق طناح المنصورة، أمام قرية الشناوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

 

انقلاب ميكروباص كوبري جامعة المنصورة الدقهلية لمستشفى المنصورة الدولي محافظة الدقهلية

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