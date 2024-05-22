إصابة 12 مواطنا في تصادم "نقل" و"ميكروباص" بالدقهلية (أسماء)

أصيب ١٢ شخصا في حادث تصادم سيارة ربع نقل ميكروباص في الدقهلية، أعلى كوبري الجامعة تجاه المنصورة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين على كوبري جامعة المنصورة.

انتقلت خمس سيارة لموقع الحادث وقوة من مباحث المديرية وتبين تصادم ربع نقل مع ميكروباص وانقلاب الميكروباص أعلى كوبرى الجامعة تجاه المنصورة ووجود 12 مصابا تم نقلهم لمستشفى المنصورة الدولى لتلقي العلاج وهم: محرم رجب عبدالسلام يحى 55 سنة، نبروه، جرح سطحي بالجبهة وكدمة شديدة بالصدر، ونجلاء محمد أحمد محمد 38 سنة، نبروه، كدمة بالرأس، وجنى سعد جلال عبد الحميد 12 سنة، نبروه، كسر بالساق اليمنى، وتوفيق محمد محمد دلال، 72 سنة، درين نبروه، كسر باليد اليمنى، وأمانى طه أحمد الجارحي 19 سنة، بيلا كفر الشيخ، جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وأخر مجهول الاسم، أنثى 19 سنة، بيلا كفر الشيخ، اشتباه ما بعد الارتجاج، وياسمين محب ريان 18 سنة، نبروه، جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وياسمين محمد مجاهد 19 سنة، نبروه، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عماد طه 20 سنة، بيلا، كسر الساعد الأيمن، ومريم السيد حسب الله 21 سنة بيلا، كسر بالضلوع، ومروة محمود صلاح 25 سنة، بيلا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عيد سامى رضوان، 37 سنة، بيلا، كدمات متفرقة بالجسم.

وعرض المحضر على النيابة العامة لإتخاء الإجراءات القانونية اللازمة

إصابة ١٣ فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكي في الدقهلية



كان أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق طناح المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي، على طريق طناح المنصورة، أمام قرية الشناوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.