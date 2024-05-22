الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالأعلى للجامعات في رحاب جامعة المنصورة الجديدة

جانب من الزياره
جانب من الزياره

استقبل اليوم دكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، دكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، دكتور خالد فؤاد مدير برامج علوم وهندسة الحاسب، لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وضمت لجنة الزيارة كلا من دكتور محمد خفاجة عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، دكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وتأتي الزيارة بناء علي قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2021/12/26 بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة والاستمرار في قبول طلاب جدد في الكليات الحديثة النشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.

هذا وقد شكلت لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات لجنة فرعية للقيام بزيارة ميدانية لكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية وإعداد تقرير للعرض علي لجنة القطاع.

تفاصيل الزيارة 

وقد استهل دكتور معوض الخولي، الزيارة بالترحيب بفريق الزيارة وأكد أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتعليم الطلاب بالجامعات الوليدة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي، موضحًا بأن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع. 

كما استعرض فيديو توضيحي يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة وأهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة والعصرية التي تقدمها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وقد أوضح أن التعليم يتم وجها لوجه بالإضافة إلى تبني الأساليب والأنظمة التكنولوجية الحديثة والمنصات التعليمية مثل نظام إدارة التعلم ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية ونظام الاختبارات الإلكترونية ونظام التصحيح الإلكتروني.

وأشار رئيس الجامعة، إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم.

وعاينت اللجنة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في كلية علوم وهندسة الحاسب على الطبيعة، حيث تفقدت مبنى الكلية من مدرجات وقاعات دراسية ومعامل مثل معامل معامل الحاسب الآلي ومعامل الفيزياء، كما استمعت إلى شرح وافٍ من عميد الكلية عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية. 

وأخيرا قامت اللجنة بلقاء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك الهيئة المعاونة بالكلية، وقدمت الطلاب عرض عدد من المشاريع التي قام بها الطلبة خلال العام الأكاديمي الحالي 2024 / 2023 وشارك العرض ريبوت للترحيب باللجنة وعرض برنامج الزيارة والمشاريع الطلابية.

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معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة كلية علوم وهندسة الحاسب

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