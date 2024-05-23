رئيس حى غرب المنصورة يتابع إزالة العقارات المخالفة

واصلت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

قاد الحملة نواب رئيس حي غرب المنصورة حمدي رشاد، المهندسة مي عبدالرازق، والدكتورة رولا مدحت، بالمتابعة مع المهندسة إيمان الخولى مدير الأدارة الهندسية.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال بالمهد والتصدى لبناء دور سادس علوى لعقار مخالف بمنطقة حوض أولاد طة، مخالف لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية، كما تم التحفظ على المواد المستخدمة في أعمال البناء.

فيما أشار أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة، إلى تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون وفى ضوء توجيهات الوزير المحافظ.

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