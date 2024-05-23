الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حى غرب المنصورة يتابع إزالة العقارات المخالفة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

واصلت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

قاد الحملة نواب رئيس حي غرب المنصورة حمدي رشاد، المهندسة مي عبدالرازق، والدكتورة رولا مدحت، بالمتابعة مع المهندسة إيمان الخولى مدير الأدارة الهندسية.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال بالمهد والتصدى لبناء دور سادس علوى لعقار مخالف بمنطقة حوض أولاد طة، مخالف لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية، كما تم التحفظ على المواد المستخدمة في أعمال البناء.

فيما أشار  أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة، إلى تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون وفى ضوء توجيهات الوزير المحافظ.

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رئاسة حى غرب المنصورة حى غرب المنصورة المنصورة رئيس حى غرب المنصورة أيمن مختار

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