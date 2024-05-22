تنفيذ الخطة النصف سنوية لندوات تمكين المرأة بالدقهلية

البدء في تنفيذ الخطة النصف سنوية لندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة إدارة شئون المرأة بديوان عام محافظة الدقهلية، من خلال وحده تكافؤ الفرص وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة هبة البيلي مدير الإدارة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

في محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية إدارة تكافؤ الفرص برئاسة دكتورة إيمان السبكي وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وذلك لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وقد أوضح مختار، أن جهود وانشطة تمكين المرأة بنطاق المحافظة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتحقيق اهداف التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل وندوات تستهدف التمكين الاجتماعي والصحي والثقافي للمرأة من خلال منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

تفاصيل الندوة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أن وحده تكافؤ الفرص برئاسة ياسمين مهند قامت بالتنسيق مع عبير فتحي مدير وحدة تكافؤ الفرص بحي غرب المنصورة ورشا العلاوي مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز الجمالية وأماني مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز بني عبيد لتنفيذ 3 ندوات خلال شهر مايو بحي غرب ومركز بني عبيد ومركز الجمالية تحت عنوان (الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له) و(معاير اختيار شريك الحياة) و(أضرار التدخين والإدمان وأثره على الأسرة والفرد وكيفية الوقاية منه) واستهدفت الندوات السيدات العاملات بالمراكز والأحياء لرفع وعي المرأة العاملة بعدد من القضايا الاجتماعية المحيطة بها حتى تتمكن المرأة من التعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعية التي من الممكن أن تواجهها وتواجه وأسرتها في المجتمع وتوعيتها على الطرق الاجتماعية والقانونية في التعامل مع تلك المشكلات وإليه التصدي لها.

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