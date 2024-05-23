الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد خروجهم من الامتحان.. خناقة شوارع بين طلاب مدرسة في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهدت مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مشاجرة عنيفة بين عدد من الطلاب عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود إخطار من مركز شرطه بلقاس يفيد بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابه كلا من: حمدي أحمد، 16 سنة، بجرح قطعي أسفل الظهر من النصف، محمد سامي، 17 سنة، بجرح قطعي بالظهر من الخلف طوله  15 سم وجرح بالأنف، أحمد حسام، بجرح مفتوح بالإصبع الأوسط باليد اليسرى، وعلي محمد، 15 سنة، بجروح قطعية متعددة ومتفرقة أسفل الكتف الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مدينه بلقاس الدقهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني الشهادة الاعدادية

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