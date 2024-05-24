رفع 1000 طن مخلفات بلدية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 1000 طن مخلفات بلدية، و600 طن ناتج تطهير وأتربة وتقليم الأشجار والحشائش بنطاق المراكز.

وفي ذات السياق تواصلت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية لمدينة المنصورة، حيث تم رفع 400 طن مخلفات بلدية وأتربة بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية.

وأكد "مختار" إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في مختلف القطاعات، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تفاصيل الحملة

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الواقعة على الطرق السريعة كل في نطاقه، حيث شمل التنسيق مراكز: المنصورة، محلة دمنة، دكرنس، ميت سلسيل، منية النصر، الجمالية، المنزلة، والمطرية.

وتم تنفيذ أعمال الحملة على الطرق السريعة بنطاق المراكز المذكورة لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة حيث تم تشغيل المكنسيات وتم رش الشوارع بالإضافة إلى تقليم أشجار فيما استمرت أعمال رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المركزية لمدينة المنصورة.

وشملت الأعمال شوارع: المشاية، حدائق شجرة الدر، عروس النيل، وأيضًا الحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وقناة السويس، وتم ري المسطحات الخضراء، ودهان الأرصفة بمداخل مدينة المنصورة.

وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع: المشاية، الجمهورية، عبدالسلام عارف، أحمد ماهر، جيهان وحي الجامعة، وشوارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة سندوب ومنطقة سندوب والمجزر وشوارع الترعة واداب وشوارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة وشوارع الثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة وشوارع محمود شاهين الخلطة الأسفلتية والسيد سليم وبنطاق مركز المنصورة.

وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية؛ حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق المحافظة.