الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنفيذ برنامج التوعية الشامل بالمخلفات الصلبة بالدقهلية

جانب من تنفيذ برنامج
جانب من تنفيذ برنامج التوعية الشامل بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة، تحت مسمى “الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية”.

 يستهدف البرنامج إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج حث لمنظمات المجتمع المدني على بحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

أوضح مختار، أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاثة شهور ونصف بمراكز ومدن وأحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية وأجا والسنبلاوين كمرحلة أولى، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة
وفي هذا السياق.

 وأوضح محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمشاركة وإشراف الأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واستهدفت الندوة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والتي ضمن أنشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وأيضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة السنبلاوين والوحدات المحلية التابعة.

وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وأيضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيس للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين، كذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخية وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.

شارك في أعمال الندوة الدكتورة مي سمير، مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وإبراهيم عز الدين، مسئول الشكاوى بإدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة، وبحضور مدير المخلفات الصلبة برئاسة المركز شيرين عبد الوهاب، ومديري المخلفات الصلبة بالوحدات القروية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية محافظة الدقهلية المنصورة

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