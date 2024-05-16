الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 730 طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة بالدقهلية

اعمال النظافة
اعمال النظافة

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

رفع ٥٣٠ طن قمامة

وأوضح مختار، أنه تم رفع 530 طن قمامه بلديه و50 طن اتربه و150 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركز المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

1000538714
1000538714
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدينه المنصوره مركز المنصورة

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