"رياضة الدقهلية" تنظم دورة فى الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي- إدارة الكوادر، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الإدارة العامة للشباب دورة في الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 12-15 مايو الجاري بحمام سباحة ال شوقى بمركز شباب سندوب بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور د.طه الحفنى، منسق المشروع بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد سمير مدرب دولى بالإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وبإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وبحضور عصام رمضان منسق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

تفاصيل الفعاليات

تضمنت فعاليات اليوم الأول من دورة الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، اختبار 200 متر فى 5 دقائق للمشتركين في الدورة، بالإضافة إلي 25 مترا دون ظهور أى جزء من أجزاء الجسم، بحمام سباحة مركز شباب سندوب.

وشهدت الدورة إقبالا كثيفا من الشباب أعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب، حيث تتميز دورات الإنقاذ بحصول من يجتاز الاختبار النهائي علي رخصة منقذ معتمد، وفور استلامه الشهادة والكارنيه يستطيع الحصول علي عمل في الشواطئ وحمامات السباحة، مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب على مستوى أعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب بالشباب والرياضة بالدقهلية.

يأتي تنفيذ دورة الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة واعضاء مراكز الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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