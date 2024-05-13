الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

التحقيق فى واقعة توثيق جزار لشخص فى عمود بالدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

بدأت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة توثيق جزار لشخص في عمود، بعد أن تعدت ربة منزل على ابنها بالضرب المبرح بمساعدة نجل عمها، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة. 

‎وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، قد ألقت القبض على ربة منزل ونجل عمها بعد تمكن جزارين من ضبطهما وتوثيق أحدهما على عمود إنارة بعد مشاهدتهما للمتهمين يتعديان بالضرب على طفل، واتهام الأم للطفل بسرقة مبلغ مالي من مسكن تعمل به ومحاولة تأديبه بمعاونة المتهم الثاني لطلاقها من والده.

و‎تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من بعض الأهالي بندر نبروه بقيام شخصين بتوثيق أحد الأشخاص بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالضرب بالأيدي دون إصابات.

و‎على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص جرى التقابل مع كل من:"عبدالحميد.م.ع.ص"، 38 عامًا جزار، "إبراهيم.ا.ع.ا"، 25 عامًا، جزار، ويقيمان ببندر نبروه وبسؤالهما أقرا بقيامهما بمشاهدة الطفل "محمد.ز.ف"، 12 عامًا، طالب بالصف السادس الإبتدائي حال قيام كل من: "أم هاشم.ش.س"، 22 عامًا، ربة منزل، و"شعبان.ا.س"، ويقيمون بذات العنوان بالتعدي على الطفل بالضرب وإصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وحال استغاثة الطفل اعتقدا عدم معرفتهما به فقاما بالتحفظ على الأولى، وخشية هرب الثاني فقام بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة لحين وصول قوات الشرطة.

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