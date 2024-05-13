مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة في الدقهلية

لقي شخص مصرعه في الدقهلية، وأصيب 3 آخرين بإصابات بالغة إثر انقلاب سيارة تابعة للقوات المسلحة على طريق السنبلاوين الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة وعدد من المصابين إدعاء انقلاب سيارة على الطريق الجديد السنبلاوين - الزقازيق.



انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى، وبالفحص تبين انقلاب سيارة قوات مسلحة تابعة للورشة 10 للمحركات الرئيسيه بجديلة واصابة كلا من "محمد أحمد سلام"، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويعمل ملازم أول قوات مسلحة، "أحمد محمود عمار"، 24 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، صف ضابط قوات مسلحة، "محمد فؤاد محمد"، 25 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساقين، ووجود جثة "فراج جمعة راضي" 21 عامًا.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.