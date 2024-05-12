إصابة نقيب شرطة بالأمن المركزي في حادث سير بالدقهلية

أصيب نقيب شرطة من قوات الأمن المركزي إثر حادث تصادم سيارة في الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود إخطار من نقطة تأمين مستشفى جمصة بوصول ضابط مصاب في حادث تصادم.

بالفحص تبين وقوع حادث على طريق جمصه اسكندرية أمام الأمن المركزى تصادم سيارة في شخص وان المصاب نقيب شرطة أمن مركزى ويدعى أحمد كمال أمام 31 سنة، من مدينة بيلا بكفر الشيخ وأصيب كسر مضاعف بالساق الأيمن وتم نقله إلى مستشفى جمصه المركزي لتلقي العلاج.

عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.