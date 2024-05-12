محافظ الدقهلية يكرم العاملين بمنظومة استرداد أراضي الدولة

كرم د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندسة لطيفة محمودـ مدير منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة وعدد 9 من العاملين معها بالإدارة؛ لحصول محافظة الدقهلية على المركز الأول بين المحافظات بمنظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ومنح مختار شهادات الشكر والتقدير للمكرمين علي جهودهم المخلصة والعطاء المتميز الذي كان له الأثر أطيب في رفعة شأن الدقهلية بين المحافظات.

ووجه مختار لجميع العاملين الشكر والتقدير والعرفان واكد علي اهمية بذل المزيد من الجهد حتي يستمر تواجد محافظة الدقهلية في المقدمة دائما بين المحافظات بهذه المنظومة.

420 طن قمامه و40 طن اتربه و70 طن مخلفات صلبه بالدقهلية

وأعلن محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح مختار أنه تم رفع 420 طن قمامه و40 طن أتربة و70 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركز المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

من جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة حيث تم رفع كفاءه النظافه العامه بحديقه عروس النيل وشجره الدر وري الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وتم غسيل ونظافه ميدان رمسيس وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناه السويس وتم ترميم الارصفه بمحيط مديريه الصحه بالدقهلية واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشوارع العبورو ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمديروالبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشوارع محمود شاهين والخلطه الاسفلتية والسيد سليم ونطاق مركز المنصورة.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.