"عمليات الدقهلية" تتابع امتحانات طلاب شهادة الدبلومات الفنية

ترأس ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار، بمتابعة الأعمال الامتحانية.

وتابع وكيل الوزارة سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023/ 2024، والتي انطلقت اليوم السبت.

أوضح شعبان أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024 موزعين على تخصصات التعليم الفني بالصناعي (21138) طالبًا وطالبة ثلاث سنوات وخمس سنوات والتجاري (17201) طالب وطالبة، و(701) طالب وطالبة فندقي، و(3753) طالبًا وطالبة زراعي، بإجمالي 42 ألفًا و793 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 172 لجنة في 17 إدارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تجهيز 34 استراحة، 17 رجال و17 استراحة سيدات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على مستوى عال من التجهيزات الفنية التي تليق بمكانة معلمي مصر.