أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٧ إبريل - الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي:

السبت ٢٧ إبريل ٢٠٢٤

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

ويشارك في المعرض عدد ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

وقد استعرض الوزير والمحافظ مختلف المنتجات وأعمال الطلاب من الأثاث، حيث ضمت المعروضات حجرات للنوم والأطفال والمكاتب والكراسي.

مشروعات طلاب المدارس الفنية

كما أشاد الوزير والمحافظ بالمعروضات والأعمال الفنية في جناح الصناعات الزخرفية للتعليم الفني ومعروضات جناح التربية الفنية لأعمال طلاب التعليم العام، مثمنا الجهود المبذولة لتنمية قدرات وإبداعات الطلاب، لتقديم أعمالهم بصورة متميزة، موجها بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب وأعمالهم بأسعار مناسبة.

كما شهد الوزير والمحافظ مشروعات طلاب المدارس الفنية التى تخدم البيئة والمجتمع وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم والتى تضمنت التحكم فى مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم فى الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل فى خزان مياة، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة رى تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حى لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم فى إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم فى سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الاثاث وغيرهم من المشروعات.

تفعيل منهجية البحث العلمى واكتشاف الطلاب الموهوبين

والجدير بالذكر أنه يتم التعاون بين مدارس التعليم الفنى وكلية العلوم بطنطا فى استخدام معامل الكلية، وذلك فى إطار تفعيل منهجية البحث العلمى واكتشاف الطلاب الموهوبين والتعرف على كيفية إعداد الأبحاث والتجارب العلمية واكتشاف مهارات البحث العلمى، وذلك للاشتراك فى المعارض الدولية.

وفي إطار الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية موقع الأعمال الانشائية لمدرسة رسمية دولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، والتى يتم إنشاؤها على مساحة ٦٦٧٢.٨٧، بعدد فصول ٥٦ فصل، وتضم قاعات إدارية، وعدد ٢ مكتبة، و٢ معمل كمبيوتر، بالإضافة إلى ٢ معمل للعلوم، وقاعة متعددة الأغراض، فضلا عن قاعة لممارسة الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

السبت ٢٧ إبريل ٢٠٢٤

في إطار زيارته لمحافظة الغربية، عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، القرارات والتوجيهات التي أصدرها خلال الفترة الماضية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، ولتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والمتمثلة في تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

كما استعرض الوزير الآليات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، ومنها مجموعات الدعم المدرسية والتي تسمح بالاستعانة بمعلمين أكفاء ومشهورين، حسب رغبة واختيار الطلاب، سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم، فضلًا عن فترات المشاهدة والقنوات التعليمية "مدرستنا" لشرح الدروس والمناهج التعليمية وإتاحتها على قنوات اليوتيوب، وإتاحة الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية مجانًا على موقع الوزارة الالكتروني بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، لاستفادة الطلاب منها في التحصيل الدراسي، مؤكدًا على أهمية دور المديريات والإدارات التعليمية في مواصلة تعريف الطلاب بهذه المواد التعليمية والتدريبية التي تساهم في زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسي والمراجعات قبل الامتحانات.

وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد على انضباطها، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.

كما تطرق الوزير إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية "1000 مدير مدرسة"، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الدفعة الأولى منهم على أعلى مستوى ليصبحوا مديرى المدارس، وتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمتابعة وتقييم أدائهم، فضلًا عن توجيه مديري المديريات والإدارات التعليمية بتذليل أي عقبات تواجههم أثناء أداء أعمالهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية تتم وفق معايير خاصة بهدف صناعة القيادات التربوية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، مشيرا إلى حرصه على متابعة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، مؤكدا أن هذه المدارس تعد نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة "IG" وتتبع المنهج البريطانى، مشيرا إلى أن المحافظة تضم مدرسة رسمية دولية حققت نجاحا كبيرا ونظرا للإقبال الشديد عليها سيتم افتتاح مدرسة أخرى.

وفيما يخص منظومة التعليم الفني، قال الوزير إن التعليم الفنى هو قاطرة الاقتصاد للدولة، موضحًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهارة والجدارة والتميز، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من الدول الأجنبية على الاستعانة بخريجي هذه المدارس، كما أن مدارس التعليم الفني تقوم بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تساهم في رفع قيمة المنتجات المحلية.

ومن جهته، أعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن ترحيبه بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مثمنًا جهوده في تطوير والمتابعة الميدانية للعملية التعليمية، فضلًا عن دعمه لقطاع التعليم في المحافظة والذي يعد أكثر القطاعات نجاحًا، وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا فيما يخص المبادرات الرئاسية سواء مبادرة "100 مليون صحة" أو المبادرات الخاصة بالكشف على الطلاب بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتأمين الصحى، مؤكدًا على أن هذه المنظومة تعتبر ملحمة تؤدي إلى بناء إنسان كما يؤكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية، وأحد الروافد التى ينتج عنها إنسان واعٍ، محب لوطنه، ليصبح كادر يعمل على تنمية هذه الدولة.

كما أكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل لمديرية التربية والتعليم لإجراء المراجعات النهائية فى المدارس، وتنوع وتكثيف الأنشطة المدرسية مثل (الأنشطة الرياضية، والموسيقية، والثقافية)، مضيفًا أن المحافظة حصلت على أكثر من ٦٠٠ مركز جمهوري فى الأعوام الأربعة الماضية، فضلًا عن الاهتمام بتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

كما أكد الدكتور طارق رحمي حرص المحافظة على الأنشطة المدرسية المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت فيها مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على ما يفوق عن 250 مركز أول، وأكثر من 90 مركز ثانى، وحوالي 140 مركز ثالث، إلى جانب أوائل الثانوية العامة وأوائل التعليم الفني كل عام على مستوى الجمهورية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهؤلاء الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

الأحد ٢٨ إبريل ٢٠٢٤

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاثة "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية"، والتى أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن مشاركة الطلاب فى البطولات الرياضية تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف الرياضات؛ لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، بالإضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب.

وأوضحت أنه قد شارك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاثة، إجمالي عدد ٢٠٠٠ طالبة بعدد ١٨ محافظة وهى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة، اسيوط، المنوفية، بورسعيد، بنى سويف.

وأضافت أن مسابقات ألعاب القوى تتكون من مسابقات العدو، مسابقات الجرى، مسابقات المشي، مسابقات الحواجز، دفع الجلة، المطرقة، الوثب الطويل، الوثب الثلاثى، الوثب العالى، سباق الموانع، رمى الرمح، الماراثون، السباقات المركبة (العشارى، القفز بالزانة).

كما أشارت إلى أن البطولة شهدت تنافسا كبيرا بين الطالبات فى جميع المراحل التعليمية، حيث فاز فى مسابقة العدو بالمرحلة الثانوية "لسباق ١٠٠م عدو" بالمركز الأول مريم حسين الصغير بمحافظة القاهرة، وفاز "بسباق ٢٠٠م عدو" بالمركز الأول فاطمة عمرو على بمحافظة الإسكندرية، وبالنسبة "لسباق ٨٠٠ م عدو"، فازت بالمركز الأول أمنية إيهاب فتحى بمحافظة الإسكندرية وحققت رقم قياسى جدید.

الأحد ٢٨ إبريل 2024

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكتريك، والأستاذ حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لأكاديمية السويدي الفنية بمدينة السادات، مؤكدًا على أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على التعليم الفني والإبداع، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله بأن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالدول المجاورة والذي يعد مكسبًا استراتيجيًا.

وقال الوزير إن الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت وهناك مؤشرات على ذلك، ومنها زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من التعليم العام، كما أن طلابه محجوزون للعمل قبل تخرجهم، فضلًا عن أن المسار مفتوح أمامهم لدخول الجامعات التكنولوجية بدون معادلة.

كما أكد الوزير على أن مشاركة أصحاب العمل ورجال الأعمال والصناعة والبنوك يعد أحد أسباب النجاح الحقيقي لتطوير التعليم الفني وساهم بشكل كبير في تغير تصنيف التعليم الفني في مصر من المركز ١١٣ ليصبح ٤٦.

وأوضح الوزير أنه إنطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، واعتماد رؤية الوزارة في اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر ۲۰۳۰؛ ليكون محور التقدم الصناعي في مصر، مضيفًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2029) أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل.

وقال الوزير إننا نحتفل بنموذج رائد لهذه المدراس والتي تم انشاؤها على مساحة كبيرة ٢٣٤٦ متر مربع، وتتميز ببرامجها الحديثة والمتنوعة، وأننا على ثقة كبيرة أن خريجى هذه المدرسة قادرون على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلى والعالمى وسيساهمون فى نهضة مصر وتقدمها فى مختلف المجالات.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وكافة مؤسسات الدولة والجهات الدولية على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، من خلال تطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية مع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المطورة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة، كما خص بالشكر والتقدير والامتنان ممثلي مؤسسة السويدي الكتريك، على تعاونهم المثمر والمتواصل؛ وحرصهم على تعظيم أوجه التعاون مع الوزارة، ولكل العاملين ببنك التعمير والإسكان على تعاونهم البناء والمستمر مع الوزارة. وأتمنى تحقيق المزيد من الشراكات والتعاون مع كافة المعنيين، حتى نصل معا إلى ما يخدم مصرنا العزيزة، ومنطقتنا العربية.

ومن جانبه، قدم المهندس أحمد السويدى رئيس مجلس امناء مؤسسة السويدي اليكتريك الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى على دعمه واهتمامه الفائق بمنظومة التعليم الفنى، وأيضًا دعم بنك التعمير والإسكان لمدارس التعليم الفني، مؤكدَا على أن الجهود المبذولة فى تلك المدرسة يدعو للفخر، فضلًا عن مدى أهمية المدارس الفنية الصناعية فى دعم الصناعة فى مصر والتصدير.

وأوضح السويدى أننا نستهدف الوصول إلى أقصى درجات التنافس فى المجال الصناعى والزراعى والسياحى؛ لذا نعمل على إكساب الطلاب المهارات اللازمة للتنافس العالمى لأنهم اليد العاملة المستقبلية، مشيرًا إلى أن كل الدول المتقدمة تعتمد على كفاءة طلاب التعليم الفنى، فلا يمكن تطور الصناعة دون عامل محترف، لذا تتكاتف جميع جهات الدولة المصرية والمؤسسات والشركات لدعم التعليم الفنى من أجل تحقيق هدف التنافس العالمى.

ومن جانبه، رحب الاستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بالسادة الحضور، مثمنًا الجهود المميزة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى، مشيدًا بمؤسسة السويدى وما تقدمه من تعليم فنى وتدريب مهنى وفقًا لمعايير دولية، تؤهل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأعرب الأستاذ حسن غانم عن فخره بإطلاق أكاديمية السويدى ومركز التعمير والإسكان التدريبى، وسعادته بالتعاون المشترك مع مؤسسات ذات رؤية واستراتيجيات بناءة من أجل نهضة البلاد.

وأكد الأستاذ حسن غانم على أن إنشاء المدارس الصناعية يجب أن يكون ضمن المدن الصناعية، لتكون البيئة ملائمة لطبيعة المدرسة، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا لأن يكون له دورًا فعالًا بتقديمه كل الدعم بالنهوض بقطاع التعليم الفنى، تماشيًا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأعرب السيد ستيفانو زيلياني الرئيس التنفيذي الشركة بروميتيون تاير إيجيبت عن سعادته وفخره بتواجده فى تلك الاحتفالية، مؤكدًا على الالتزام الكامل من جانبهم كمؤسسة مجتمع دولى فى دعم التعليم الفنى فى مصر، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التى تقوم بها شركته فى مصر يأتي إيمانًا بأهمية جمهورية مصر العربية بالنسبة للعالم أجمع، لأن الاستثمار فيها مثمر، قائلًا نحن نقف احترامًا وفخرًا لطلاب التعليم الفنى الذين أثبتوا جدارتهم عالميًا.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير فصول الأكاديمية والمعامل، واستمع لشرح الطلاب حول الأجهزة المستخدمة لإجراء التجارب العملية للمناهج التى يتم دراستها والمهام التى يتم تنفيذها للحصول على نتائج الدراسة باستخدام أجهزة إلكترونية فى معمل الإلكترونيات، وتنفيذ صيانة عملية لتصليح الأجهزة، وصيانة ميكانيكية فى معمل الميكانيكا، ونتائج إحصائية فى معمل الحاسب الآلي، مشيدًا بشرح الطلاب ومهاراتهم العملية وتمثيلهم لجيل الشباب الذى سيحقق التطوير المنشود.

وعلى هامش افتتاح أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات، شهد الدكتور رضا حجازى توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة السويدي إليكتريك وشركة بروميتيون، بهدف تدريب 24 طالب في مجال الصيانة الكهربائية لمدة 3 سنوات.

الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع"، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وقد قام الوزير والمحافظ بتفقد عدد من ورش العمل المتعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية "الطباعة والنسيج، والفخار، الزخرفة" ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع، وورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج بشركة تويوتا مصر.

كما تفقدا عددًا من معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.

وناقش الوزير الطلاب حول مشروعاتهم، وكيفية الاستفادة منها، حيث قام طلاب وطالبات المدارس المشاركة بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مشروعاتهم، من بينها "نقاط ضعف الذكاء الاصطناعى باستخدام برنامج Chat GPT"، وقدمت مدرسة السلام التجارية بنات بإدارة الساحل التعليمية مشروع حول تصميم أمن المعلومات باستخدام برنامج "After effect".

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، مشيرًا إلى أن مدارس التعليم الفنى تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد، مؤكدا أن هذه المدارس قادرة على التطوير المستمر وتقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها، كما أكد أن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية عنها، والتى تساهم فى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

ووجه الوزير بالتسويق لمنتجات الطلاب بصورة متميزة وأن يكون الهدف من هذه المعارض هو تقديم منتجات بأيدي الطلاب يكون شعارها (صنع فى مدارس مصر).

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

والجدير بالذكر أن عدد المدارس المشاركة في المعرض ٣٨ مدرسة صناعي في عدد ١٨ تخصص صناعي، و٧ مدراس فندقية في عدد ٣ تخصصات، و٥ مدارس تجاري في عدد ٣ تخصصات، و٣ مدارس زراعية في عدد ٣ تخصصات، و٢ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و٣ مدارس تعليم مزدوج.

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم- الدفعة الأولى"، أكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

وتنوه وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg

وذلك في التوقيتات التالية:

- تسجيل البيانات الأساسية في المدة (1 – 5 / 5 / 2024).

- تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة (4 – 8 / 5 / 2024).

وتيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفى ضوء توجيهاته بالاهتمام بالأنشطة الرياضية واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، قامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم عدد من البطولات في مختلف الأنشطة الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد أقيمت اليوم ختام فعاليات بطولة الجمهورية للمدارس "للهوكي" للمرحلة الثانوية بنين ٢٠٢٤، والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، وذلك بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وخلال فعاليات ختام البطولة أقيمت المباريات النهائية والتى أسفرت عن حصول فريق الشرقية (أ) على المركز الأول، وفاز فريق القاهرة (ب) بالمركز الثانى وفاز فريق القاهرة (أ) بالمركز الثالث، وفريق الفيوم بالمركز الرابع.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024 تمت بمشاركة 8 فرق من محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – بني سويف)، وتستمر حتى 30 أبريل 2024، مشيرة إلى أن إقامة البطولة تساهم في تنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد ذو بنية قوية، لبناء وطنه.

وتابعت بأنه تم تقسيم الفرق المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات ( بني سويف – الجيزة – الشرقيه أ – القاهرة ب) وضمت المجموعة الثانية محافظات (الإسكندرية – على الفيوم – الشرقيه ب – القاهره أ)

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن بطولة الهوكى للجمهورية تندرج ضمن البطولات المانحة لدرجات التفوق الرياضى التى يحصل عليها الطلاب، متمنية خالص التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب فى البطولات القادمة.

كما أقامت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية مهرجان "الوشو كونغو فو" لطلاب المدارس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنين/بنات علي مستوي الجمهورية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للوشو كونغ فو.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن الهدف من إقامة المهرجان هو نشر اللعبة بين أبنائنا وبناتنا الطلاب في جميع المحافظات تمهيدًا لإدراجها ضمن بطولات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم مشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية،الغربية، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الفيوم )، وكانت التصفيات الأولية في المحافظات بين الإدارات التعليمية، ثم على مستوي المحافظة خلال النصف الثاني من شهر فبراير ومارس بمشاركة ٣ ألاف طالب وطالبة في (الأساليب والساندا).

وأضافت أنه شارك بالمهرجان الختامي ٥٠٠ طالب وطالب، مضيفة أنه تم تقسيم المرحلة الابتدائية إلى جزئين من الصف الأول حتي الثالث الابتدائي ومن الصف الرابع حتي الصف السادس الابتدائي.

وفى سياق متصل، نظمت الوزارة بطولة الجمهورية للمدارس للسباحة "سباقات اليوم الأول" للمرحلة الثانوية(بنين)، وذلك فى إطار الاهتمام برعاية مواهب وقدرات الطلاب ورفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس.

وقالت الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية أنه تم إعلان نتائج بطولة الجمهورية للمدارس للسباحة "سباقات اليوم الأول"، حيث فاز بالمركز الأول جون وائل ناجي مسعد من محافظة القاهرة فى سباق 50 م حرة، كما تصدر المركز الأول محمود تامر محمود عبد المجيد القاضي من محافظة الجيزة فى مسابقة 50 م صدر، أما فى مسابقة 100 م فراشة فقد حصل على المركز الأول عمر شريف حامد من محافظة القاهرة، فضلًا عن حصول عبد الرحمن خالد زكريا حسين من محافظة القاهرة على المركز الأول، فى مسابقة 100 م ظهر.

وفى ذات السياق، نظمت الوزارة بطولة الجمهورية للمدارس لألعاب القوي (للمراحل الثلاث) بمدينة الإسكندرية (باستاد الاسكندرية) في الفترة من 28 ابريل الي 29 إبريل 2024، ويأتى ذلك فى اطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة الرياضية وصقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية ودورها فى تكوين الشخصية المتكاملة واكتشاف المواهب الرياضية والإبداعية لدى الطلاب.

الأربعاء 1 مايو 2024

فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية، وليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات.

كما تم الاتفاق على تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى المدارس على مستوى الجمهورية فى المراحل اللاحقة.

كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ الخطوات الإجرائية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وتم أيضا استعراض محاور العمل الرئيسية لدمج التكنولوجيا فى التعليم والتى تضمنت أولا بالنسبة للمناهج التعليمية بأن تكون مناهج طبقًا للصف الدراسى، وتحديد نوع وآليات المناهج، وطرق العرض والتقديم للطلاب (المنصات)، إلى جانب تدريب مدرسى الحاسب الآلى واختيار أفضل العناصر للتدريب.

كذلك تم مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ مبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل، وصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقًا للرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

واتفق الوزيران على إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الطلاب من خلال إجراء اختبار مسحى للطلاب على مستوى الجمهورية مما يعطى زخم للتقديم للمبادرتين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتريية والتعليم والتعليم الفنى فى تمكين طلاب المدارس من تعلم قواعد وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه لا يمكن تحقيق نهضة دون الاهتمام بمحور التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتجهيزهم مبكرا لسوق العمل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى المستقبل؛ لافتا إلى أنه كان قد تم التعاون مسبقا فى تنفيذ مشروع منذ سنوات لربط 2563 مدرسة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين الوزارتين الجارى تنفيذها لإعداد أجيال متخصصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة من خلال تأهيل وتنمية مهارات طلاب المدارس فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية وذلك من خلال مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل مبادرة براعم مصر الرقمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى، ومبادرة أشبال مصر الرقمية للطلاب من الصف الأول أعدادى إلى الصف الثانى الثانوى.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتريية والتعليم والتعليم الفنى فى إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التى تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمى والدولى؛ مشيرا إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 12 مدرسة فى عدد من المحافظات ومن المقرر إنشاء 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسى المقبل فى إطار خطة تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيدًا بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، والتى من شأنها العمل على تطوير العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع، مؤكدًا على أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمى بدون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين فى المجالات المختلفة، لذا تهتم الوزارة بالتعليم المنتج للإبداع والابتكار، كما تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم وهذا ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، التى ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، كما تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أنه تم استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا فى مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمي.

الخميس 2 مايو 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج ( 2023-2024)، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال الرابط التالي:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity

وتؤكد الوزارة على ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة من خلال الرابط:

‏https://sabroadupload.emis.gov.eg

ومن المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملف الأنشطة بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.

كما تؤكد الوزارة أنه سوف يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.