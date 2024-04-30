الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث مئات الآلاف من الخريجين عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 التي تم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الأيام الماضية والتي تهدف إلى التعاقد مع 18 ألف معلم مساعد مادة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وسبق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 لاختيار 18886 معلما مساعدا في المواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الحاسب الآلي) في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسد احتياجات المدارس الحكومية.

ويكون الاختيار وفقا للشروط التالية:-

أن يكون مصري الجنسية ومحمود السيرة.

إلا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة من تاريخ نشر الاعلان.

ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون تقديره العام مقبول فأعلى.

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المعلن عنها.

اجتياز التدريب المقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق بنك مصر والقاهرة والاهلي.

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المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيينات التربية والتعليم:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
المؤهل الدراسي موضح به التقرير العام.
صحيفة الحالة الجنائية.
الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.
الموقف من الخدمة العامة للإناث.
شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
ايصال بنكي بدفع رسوم التقديم.

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تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024


الكليات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

كلية التربية.
كلية علوم ذوي الاعاقة.
كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.
كلية العلوم الأزهرية.
كلية الدراسات الإنسانية.
كلية التربية النوعية.
كلية الآداب.
كلية دار العلوم.
كلية الألسن.
كلية اللغات والترجمة.
كلية اللغة العربية الشعبة العامة.
كلية الدراسات الإسلامية.
كلية الحاسبات والمعلومات.

 

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التفاصيل الكاملة عن مسابقة التربية والتعليم 2024

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تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

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