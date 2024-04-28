تبدأ مسابقة التربية والتعليم 2024 في استقبال طلبات المعلمين بداية من ١٤ مايو المقبل وفق الشروط التي أعلنتها وحددت فيها المؤهلات المطلوبة، وذلك لاختيار أكثر من 18 ألف معلم مساعد في بعض المواد .

وتعرض الدستور في التقرير التالي المؤهلات المطلوبة لتقديم المسابقة وكذلك موعد التقديم . .

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

حدد بيان مجلس الوزراء في بيان صادر اليوم الاحد عن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 وهي كما جاءت بالبيان كالتالي:

أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى:

- كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

- كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)

- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة:

- كلية الأداب

- كلية دار العلوم

- كلية الألسن

- كلية اللغات والترجمة

- كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)

- كلية الدراسات الإنسانية

- كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)

- كلية الهندسة تخصص حاسبات

- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها

- كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية)

كما أضاف البيان أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الاقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

موعد تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

يبدأ تقديم المعلمين في مسابقة التربية والتعليم يوم ١٤ مايو المقبل، عبر بوابة الوظائف الحكومية وذلك لاختيار 18886 وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) بوزارة التربية والتعليم للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.