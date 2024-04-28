زاد البحث عن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 والتي تم الإعلان عنها على موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم ويستمر التقديم فيها حتى 27 مايو 2024.

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 وخطوات التقديم فيها.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) بجميع محافظات الجمهورية.

وتكون المؤهلات المطلوبة كالتالي

الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية

و أن يكون التقديرالعام للمتقدم مقبول فأعلى.

بحيث يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية(

التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب

كلية الآداب

كلية دار العلوم

كلية الألسن

كلية اللغات والترجمة

كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)

كلية الدراسات الإنسانية

كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)

كلية الهندسة تخصص حاسبات

كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها

كلية نظم المعلومات الادارية ) قسم نظم المعلومات الادارية)

ويجب أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الأقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة

مع التخصص الثابت بالمؤهل.

التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

يكون التقديم في الوظيفة من خلال بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا

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