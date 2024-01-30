وفّر جهاز التنظيم والإدارة رابط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 وفق الشروط التي أعلنت عنها في بيان سابق بداية الشهر الجاري كما حددت شروط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 والمهلة المحددة لذلك، والتي تستعرضها “الدستور” في التقرير التالي.

رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2024

يستطيع المعلمون الراغبون في تقديم مسابقة 30 ألف معلم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الحاجة في التعاقد مع 11114 معلمًا مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية.

ويشترط لـ تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 أن يكون المعلم مصري، محمود السيرة، حسن السمعة ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، ولايزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

يستطيع الراغبون في تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية الضغط على الرابط التالي.

Https://jobs.caoa.gov.eg

مع رفع بعض المستندات لتقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 وهي صورة شخصية للمتقدم ، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي بمبلغ مقداره (26) جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:(البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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