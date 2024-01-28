لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

بدأ تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 والتي أعلن عنها جهاز التنظيم والإدارة في بيانه خلال يناير الجاري، كما حدد المؤهلات والشروط المطلوبة لتقديم مسابقة التربية والتعليم 2024، للتعاقد مع 11114 معلمًا مساعدًا بجميع المحافظات، وتستعرضها الدستور في التقرير التالي.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024

يستطيع الراغبون في تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/

اضغط على الوظائف، قم بختار وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث» بحسب المحافظة التابع لها، أدخل البيانات الشخصية المطلوبة ثم اضغط على التالي، قم برفع جميع الأوراق المطلوبة.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 للتعاقد مع 11114 معلمًا مساعدًا بجميع المحافظات وهي الحاصلون على بكالوريوس التربية تعليم أساسي، والحاصلون على ليسانس آداب، والحاصلون على بكالوريوس التربية (أزهر)، والحاصلون على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار العلوم، والحاصلون على بكالوريوس التربية النوعية رياض أطفال، وخريجى أقسام تعليم أساسي وابتدائي ومعلم فصل بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم وهي صورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين، مؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال، شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ويتم رفع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.